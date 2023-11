¿Daniel Bisogno se pelea con Pati Chapoy? Supuestos audios revelarían conflicto dentro de Ventaneando

El famoso presentador de espectáculos y periodista enfocado en el gremio de la farándula, Daniel Bisogno, se encuentra en el centro de los reflectores luego de que enfrento complicados problemas de salud en días recientes y a pesar de que sus fans temían lo peor, afortunadamente el famoso reportó que ya se encontraba estable, por lo que ahora ha regresado al programa "Ventaneando".

Sin embargo, ahora una nueva polémica se ha gestado tras su regreso a este afamado programa de TV Azteca dedicado a la vida de los famosos, esto debido a que recientemente ha trascendido información que apunta a que el presentador conocido como "El muñe" ha despotricado en contra de sus compañeros de "Ventaneando".

"El muñe" se había lanzado contra su compañera y jefa Pati Chapoy. Foto: ventaneando

¿Daniel Bisogno se lanza contra Pati Chapoy en audios filtrados?

Fue a través del programa de espectáculos "Chisme no like" que recientemente se ha revelado que existen audios en los que Daniel Bisogno se desahoga y cuenta todo lo negativo que piensa y sabe sobre sus colegas del programa vespertino de la farándula, en el cual trabaja al lado de Pati Chapoy y Pedrito Sola desde hace más de 20 años.

Por medio de su programa transmitido en redes sociales, el periodista Alejandro Zúñiga ha asegurado que estos son audios que ya advirtió que tiene en su poder Jesús, es decir, la supuesta expareja de Daniel Bisogno, quien hasta el momento no se ha pronunciado de manera directa sobre esta polémica.

"En 'Chisme No Like' dicen que tienen unos audios del llamado 'Judas de Ventanendo', parece que Jesús, el ex de Bisogno, lo grabó cuando eran pareja, se quejaba de Pedro Sola, de Pati, parece que van a transmitir esos audios", aseguró el también especialista en espectáculos Alejandro Zúñiga, sin embargo, esta es una versión que hasta el momento no ha sido confirmada por parte de ninguna declaración oficial por parte de los implicados.

Daniel Bisogno lleva trabajando más de 20 años al lado de Pati Chapoy. Foto: captura ventaneando

