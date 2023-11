Tras brillar en “Sin senos no hay paraíso” bella actriz revela que duerme en el piso y que no tiene ni un peso

La actriz colombiana, Marilyn Patiño, quien es conocida por su trabajo en producciones como “Sin senos no hay paraíso” y “La Viuda Negra”, dio a conocer que se encuentra atravesando por una severa crisis económica, por lo que se vio obligada a pedir ayuda en redes sociales donde aseguró que no pretende victimizarse, además explicó a detalle cuáles fueron los motivos por los que terminó en esta situación tan vulnerable.

Fue a través de un live realizado en Instagram donde Marilyn Patiño señaló que la intensa crisis financiera en la que se encuentra se debe a que tras el homicidio de su expareja, Héctor Fabián Bonilla, el cual ocurrió a finales del pasado mes de octubre, ha recibido múltiples amenazas, además, la casa donde vivía y otros inmuebles del padre de sus hijos se encuentran bajo investigación policial, por lo que tomó la drástica decisión de “empezar una vida desde cero” en Miami, Florida, donde le prestaron un departamento, sin embargo, al no tener empleo, no ha podido acondicionar dicho espacio, por lo que pidió ayuda.

Los últimos meses en la vida de Marilyn Patiño han sido de auténtico terror. Foto: IG: marilynpatino1

“Me robaron mi apartamento, me robaron mis cosas, me amenazaron, me tocó salir y voy a empezar de cero, no me da miedo, no tengo un peso (…) no me da pena decir que estoy pasando necesidad, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, llego a este país amenazada, robada a empezar de cero, pero no tengo miedo porque estoy con Dios”, fueron las palabras de la actriz colombiana.

Marilyn Patiño pidió la ayuda de sus seguidores tras iniciar su vida “desde cero”

Cabe mencionar que, Marilyn Patiño enfatizó que la intención de haber hecho pública la situación económica en la que se encuentra no fue para victimizarse, sino que pretende dejar una evidencia en redes sociales de las amenazas que ha recibido con la intención de buscar protección para sus hijos, para quienes también pidió cualquier tipo de ayuda como ropa y muebles para que puedan llevar una vida lo más cómoda posibles.

Marilyn Patiño mostró que está viviendo en un departamento sin muebles. Foto: IG: marilynpatino1

Asimismo, Marilyn Patiño señaló que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder sacar adelante a sus hijos, siempre y cuando sea de manera honrada y dijo no temerle a la pobreza pues está acostumbrada a trabajar y ganarse su propio dinero, además, dijo sentirse confiada en que esta desafortunada situación en la que se encuentra será algo pasajero.

Para finalizar, Marilyn Patiño aseguró que esta denuncia no solo fue hecha en redes sociales, sino que ya denunció las amenazas de las que ha sido objeto de manera formal ante las autoridades colombianas por lo que confía en que hagan correctamente su trabajo para que pueda recuperar el patrimonio de sus hijos lo más pronto posible, no obstante, mientras eso sucede no dudará en pedir ayuda.