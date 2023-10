“Sin senos no hay paraíso”: mantén el pulso antes de ver cómo luce hoy la actriz que hizo de la primera ‘Diabla’

Sin senos no hay paraíso llegó a las pantallas de Telemundo en 2008 y desde el primer capítulo se convirtió en una de las telenovelas más exitosas en Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. La historia protagonizada por Carmen Villalobos fue un remake de la historia colombiana llamada “Sin tetas no hay paraíso”, del escritor Gustavo Bolívar.

La trama se centra en la vida de ‘Catalina Santana’, una hermosa joven que se deslumbra por los lujos que hay en el mundo del narcotráfico al cual accede por medio de sus amigas. Sin embargo, tiene un pequeño problema, no tiene senos como sus compañeras; por ello es que su amiga la ‘Diabla’ le encuentra un patrocinador para que le pague la cirugía.

El personaje antagónico de Sin senos no hay paraíso fue protagonizado por la actriz María Fernanda Yepes que se puso en el papel de ‘Yésica Beltrán’, más conocida como ‘La Diabla’. Ella era la encargada de seleccionar a las chicas que iban a prestar sus servicios sexuales. Por esto, es que engatusa a ‘Cata’ para que entre en este mundo de la prostitución.

Sin senos no hay paraíso, una telenovela original de Telemundo y actualmente se encuentra disponible en Netflix. | Crédito: Telemundo.

Sin duda, la actriz cautivó a los televidentes por su gran actuación y la maldad que transmite en cada una de sus escenas. Tras el final de la telenovela de Telemundo, Yepes continuó con su exitosa carrera actoral y llegó a conseguir un papel en la exitosa producción colombiana “Rosario Tijeras” donde interpretó a María del Rosario.

Luego la vimos en producciones exitosas como “Mentes en shock” producida por FOX en 2009 y en “Lynch” producción de Moviecity. Al año siguiente, protagonizó la serie mexicana “La Teniente”. También fue parte de “La Piloto”, “José José, el príncipe de la canción”, “María Magdalena” y en 2020 participa en “Oscuro deseo” interpretando a Brenda.

La última vez que la vimos en pantalla fue en la serie "Oscuro deseo" de Netflix. | Crédito: Netflix.

Realmente, María Fernanda Yepes se ha mantenido activa en la industria. Por esta razón es que no volvió a ser parte de “Sin senos no hay paraíso” como la “Diabla”. En una entrevista con la revista People en español señaló que no pudo participar en “Sin senos sí hay paraíso” porque ya tenía otros compromisos laborales. “Para mí fue un golpe muy duro no haber estado ahí continuando con mi personaje”, dijo.

Actualmente, la actriz tiene 42 años y está casada desde el 2022 con Nicolás Rodríguez. La pareja disfruta de su historia de amor y a través de las redes sociales comparte con sus seguidores algunos momentos especiales. Sin duda, María Fernanda Yepes siempre será recordada por su icónico personaje de “Sin senos no hay paraíso”.

Fotos de María Fernanda Yepes

Tras el final de la telenovela de Telemundo, María Fernanda Yepes continuó con su exitosa carrera actoral hasta el día de hoy. | Crédito: Instagram.

"La Diabla" fue el personaje más icónico y que lanzó al estrellato a María Fernanda Yepes. | Crédito: Instagram.

Actualmente, la actriz María Fernanda Yepes tiene 42 años y está casada desde el 2022 con Nicolás Rodríguez. | Crédito: Instagram.

Sigue leyendo:

"El rey del ganado": sostente de la silla al ver a los protagonistas de la novela brasileña a 27 años de su estreno

¿Recuerda la telenovela ‘Avenida Brasil'? Así lucen los protagonistas a 11 años del final de la trama