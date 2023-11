¿De qué murió la exestrella infantil Evan Ellingson?

Las malas noticias para el gremio actoral estadounidense no han parado, especialmente desde que en días recientes se dio a conocer la muerte de Matthew Perry, protagonista de las serie "Friends", así como del actor Taraja Ramsess, quien participó en cintas como Avengers: Endgame y Black Panther. Ahora esta serie de fatídicas noticias sigue creciendo tras la confirmación de la muerte del actor Evan Ellingson.

Evan Ellingson perdió la vida el pasado fin de semana a los 35 años, algo que ha dejado en shock a sus seguidores, específicamente debido a que tenía un destacado número de personas que admiraban su trabajo, esto debido a que el joven histrión comenzó en la industria del espectáculo desde corta edad.

Ellingson le dio vida al personaje de "Kyle Harmon" en la exitosa serie policiaca.

¿De qué murió Evan Ellingson?

La noticia que confirmó la muerte de Evan Ellingson fue confirmada por su padre, Michael Ellingson, quien fue una de las personas que acompañó a Evan en todo su proceso y batalla con las drogas. A pesar de que no se ha revelado el motivo de su deceso, hay quienes aseguran que puro suicidarse o haber fallecido por sobredosis, sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

El papá del famoso detalló que fue el pasado domingo 5 de noviembre cuando el actor de "CSI: Miami" fue hallado sin vida en su habitación, asimismo, Michael aseguró que su hijo se encontraba internado en una casa de recuperación para adictos en Fontana, California.

Los personajes más famosos de Evan Ellingson

Evan será recordado por haber derrochado talento en icónicas producciones como "CSI: Miami" y "Bones", tan solo por mencionar algunas, sin embargo, comenzó a cosechar éxitos desde que era sólo un pequeño niño. Ellingson comenzó a actuar desde una edad temprana y consiguió sus primeros trabajos en la actuación en la década de 2000.

Además de "My Sister's Keeper" y "CSI", Ellingson ha aparecido en varias otras películas y series de televisión a lo largo de su carrera, incluyendo "Complete Savages", "The Adventures of Big Handsome Guy and His Little Friend", y "Free Ride".

Es de mencionar que después de su papel en "CSI", Evan Ellingson decidió retirarse temporalmente de la actuación para enfocarse en otras áreas de su vida, sin embargo, volvió a los reflectores aunque nunca con tanto éxito como al inicio de su carrera.

