Yanet García: estas son las tres licenciaturas que tiene “La Chica del Clima”

Pese a que Yanet García es una de las celebridades más famosas de toda la industria del espectáculo en México, todavía hay muchos rubros sobre su vida personal que generan un gran interés entre sus fans y uno de ellos tiene que ver con saber cuál es la formación académica de la actriz y conductora conocida como “La Chica del Clima” y por ello, en esta ocasión te diremos cuáles son las tres licenciaturas con las que cuenta la modelo regiomontana, quien es la prueba viviente de que la belleza no está peleada con la inteligencia.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la fama de Yanet García siempre ha estado acompañada de severas críticas en las que se le ha acusado de no tener ningún talento adicional a su arrolladora belleza, incluso, ha recibido fuertes comentarios en los que solo ha sido catalogada como un “atractivo visual” y según ha comentado la propia modelo esto fue uno de los factores por lo que se alejó de los matutinos en los que participaba para dejar atrás su faceta como “La Chica del Clima” y mostrar que tiene muchas otras habilidades.

¿Cuáles son las tres carreras que estudió Yanet García?

De acuerdo con las palabras de la propia Yanet García, de manera paralela a su incursión en el modelaje también estudió la carrera de Contaduría Pública como una medida de prevención en caso de que su paso en el mundo de las pasarelas no fuera lo que esperaba, por lo que al concluir la licenciatura ejerció durante un tiempo hasta que su carrera en el modelaje la absorbió a tiempo completo, no obstante, ha referido que su formación académica ha sido clave para poder administrar ella misma su fortuna, la cual, asciende a varios millones de pesos.

Por otra parte, luego de su alejamiento de la televisión, Yanet García decidió formarse como Coach Health y pasó un par de años estudiando en el Institute for Intergrative Nutrition de Nueva York donde una vez que egresó pudo explotar esta faceta de distintas maneras pues abrió su propia página donde ofrecía consultar personalizadas, además, también regresó a la televisión como una experta en el tema.

Por otra parte, fue hace apenas unos días cuando Yanet García anunció en redes sociales que finalmente fue aceptada en la New York Film Academy, sin embargo, no detalló en qué especialidad está inscrita pues se sabe que hay carreras como Dirección, Actuación, Fotografía, Producción, Guionismo, Efectos Visuales, Animación, Teatro Musical, entre otras, no obstante, la modelo presumió entusiasmada esta nuevo reto en su vida, el cual, debido a su determinación, terminará en muy buen puerto.

Es importante señalar que, en adición a estas tres carreras, Yanet García también ha realizado algunos cursos de improvisación, actuación y hasta canto, las cuales, le permitieron tener un gran desenvolvimiento durante su etapa en Televisa principalmente, donde llegó a participar en algunas puestas en escena.

