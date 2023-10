Yanet García regresa a la escuela, esta es la carrera que va a estudiar "la chica del clima"

Yanet García causó un gran furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que hizo un importante anunció sobre su vida personal pues resulta que la querida conductora regiomontana también conocida como “La Chica del Clima” dio a conocer que luego de varios años regresó a la escuela para estudiar una nueva carrera que le permitirá seguir creciendo dentro del ambiente artístico, así como de manera personal, además, escribió un emotivo e inspirador texto en el que manifestó sentirse más que orgullosa por este nuevo logro y reto en su vida.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Yanet García anunció con bombo y platillo que regresó a la escuela y para ello difundió una serie de fotografías en las que se dejó ver desde un aula, además, presumió su nueva credencial que la acredita como estudiante y como se dijo antes, también compartió un inspirador texto en el que detalló que ingresó a la Escuela de Cine de Nueva York (NYFA, por sus siglas en inglés).

Yanet García presumió su regreso a la escuela. Foto: IG: iamyanetgarcia

“No puedo creerlo. Oficialmente soy estudiante de la New York Film Academy y estoy muy orgullosa de mí, lo logré. Recuerda, sigue adelante, sigue soñando, sigue creyendo y nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Estoy lista para el siguiente capítulo en mi vida”, fue el inspirador texto que Yanet García escribió y como era de esperarse, los mensajes de felicitaciones por este logro de parte de sus fans y hasta de otras celebridades no pararon de llegar.

Yanet García dijo estar más que emocionada con este nuevo reto en su vida. Foto: IG: iamyanetgarcia

Es importante señalar que Yanet García no detalló cuál es la especialidad que eligió, pues la New York Film Academy ofrece una amplia oferta académica en la que destacan carrera como Dirección, Actuación, Fotografía, Producción, Guionismo, Efectos Visuales, Animación, Teatro Musical y muchas otras disciplinas más.

Yanet García se mostró más que entusiadmada en sus primer día de clases. Foto: IG: iamyanetgarcia

Esta no es la primera carrera que estudia Yanet García

Antes de saltar a la fama, Yanet García estudió la carrera de Contaduría Pública en su natal Monterrey, Nuevo León y se sabe que estuvo ejerciendo durante un par de años, sin embargo, su carrera en el modelaje la absorbió y cuando incursionó en la conducción dejó de lado su relación con los números, sin embargo, su formación académica le ha servido para poder llevar una buena administración de su fortuna.

Tras su breve paso por “Hoy”, Yanet García se mudó a los Estados Unidos donde se formó como Coach Nutricional en el Institute for Intergrative Nutrition de Nueva York, lo cual, también la ayudó para deslindarse del mote de “La Chica del Clima” pues participó en distintos programas con secciones de ejercicio y recomendaciones nutrimentales, además, desde entonces ha explotado esta faceta en sus redes sociales.

Yanet García es contadora y Coach Nutricional. Foto: IG: iamyanetgarcia

En adición a su extraordinaria formación académica, Yanet García ha dejado ver en más de una ocasión que en sus tiempos libres busca aprovechar para leer distintos libros de literatura y otros textos que le permitan enriquecerse culturalmente, por lo que, sin lugar a dudas, es una de las celebridades de la farándula mejor preparadas.

