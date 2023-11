Johnny Depp se viste de luto, muere su amigo Shane MacGowan

Shane MacGowan, líder de The Pogues y gran amigo de Johnny Depp, murió este jueves 30 de noviembre a la edad de 65 años de edad, así lo confirmó su esposa Victoria Mary Clarke, en un comunicado publicado en sus redes sociales. El artista irlandés estaba enfermo desde hace algunos días, sin embargo, había mostrado mejoría por lo que su pérdida fue un duro golpe para la familia.

"No sé cómo decir esto, así que simplemente lo voy a decir. Shane quien siempre será la luz que sostengo delante de mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida y el alma más bella y hermoso ángel y el sol y la luna y el comienzo y el fin de todo lo que tengo querido se ha ido para estar con Jesús y María y su hermosa madre Teresa", escribió en parte del mensaje su esposa, quien colocó una publicación en Instagram.

Victoria Mary Clarke anuncia la muerte de Shane MacGowan a los 65 años IG @shanemacgowanofficial

"No hay manera de describir la pérdida que siento y el anhelo de una más de sus sonrisas que iluminaron mi mundo. Gracias gracias gracias gracias por tu presencia en este mundo lo hiciste muy brillante y le diste tanta alegría a tantas personas con tu corazón y alma y tu música. Vivirás en mi corazón para siempre. (...) Tú significabas el mundo para mí", concluyó su mensaje para despedir al cantante, considerado el poeta del punk en Irlanda.

¿De qué murió Shane MacGowan, líder de The Pogues?

El pasado 22 de noviembre el cantante había sido dado de alta del Hospital St Vincent's de Dublín, al cual ingresó para recibir tratamiento por una infección. Hasta el momento, Victoria Mary Clarke no ha dado a conocer las causas de su fallecimiento, sin embargo, muchos de sus fans especulan que podrían tener relación con alguna de las diferentes enfermedades que padeció el artista en los últimos años.

Desde 2015 tuvo que estar en silla de ruedas debido a que se rompió la pelvis, mientras que el año pasado lo diagnosticaron encefalitis viral, una afección muy grave debido a que un virus u otro agente infecta directamente el cerebro. Además, en su época de juventud abusó del alcohol y las drogas, lo que lo llevó a perder toda su dentadura, y otras consecuencias que dañaron progresivamente su salud.

Fue hospitalizado por una infección IG @shanemacgowanofficial

¿Quién era Shane MacGowan, líder de The Pogues?

El artista nació en Kent, Inglaterra en 1957, dentro de una familia irlandesa. En 1982 formó su banda The Pogues en junto a Peter 'Spider' Stacy, Jem Finer y James Fearnley; grupo que tenía sonidos muy llamativos debido a que mezclaba la música folclórica tradicional irlandesa con sonidos punk, asimismo, debido a sus letras se le llegó a considerar el poeta del punk en esa parte del mundo.

Este 25 de diciembre llegaría a los 66 años edad, sin embargo, ahora será inmortalizado con el tema navideño "The Fairytale of New York", que cantó con la cantante inglesa Kirsty MacColl.

En tanto, se sabía que era un gran amigo de Johnny Depp, pues hasta hizo un largometraje documental basada en su vida titulado "Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan".