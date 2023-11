Muere querida actriz de la famosa serie "Sex and the City"

El mundo del espectáculo internacional se ha sumido en un profundo luto ya que se dio a conocer que la talentosa actriz Frances Sternhagen falleció hace un par de días a la edad de 93 años, luego de haber dejado una huella imborrable en proyectos emblemáticos como "Sex and the City" y "Cheers". La noticia del fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado, donde también se revelaron más detalles sobre la vida y el legado de la querida estrella de televisión y teatro.

¿De qué murió Frances Sternhagen, actriz de "Sex and the City"?

Según el comunicado oficial lanzado por la familia de la actriz, Frances Sternhagen murió de causas naturales, cerrando así un capítulo en la vida de esta destacada actriz que contribuyó significativamente al mundo del entretenimiento; su hijo, John Carlin, compartió a través de redes sociales que su madre falleció pacíficamente en casa durante la noche del pasado 27 de noviembre, estas palabras proporcionan una visión más íntima de su partida y subrayan la serenidad con la que la artista concluyó su trayectoria.

Fue a través de las redes sociales del hijo de la actriz que se dio a conocer su fallecimiento.

Fotografía: X/@musicboxtheatre

Fue a través de la cuenta de Instagram de su hijo que la noticia de la muerte de Frances Sternhagen fue confimada y de acuerdo con lo dicho, John Carlin habló por teléfono con su madre horas antes de su fallecimiento, en la llamada ambos dijeron cuánto se amaban y pocas horas antes de subir al avión para viajar hasta su hogar, el hijo de la actriz se enteró de su muerte.

¿Quién era Frances Sternhagen?

Frances Sternhagen dejó una marca indeleble en el mundo del entretenimiento con papeles inolvidables que la catapultaron como una figura destacada en la televisión y el teatro. Entre sus roles más memorables se encuentra el icónico personaje de la abuela del Dr. Carter (Noah Wyle) en la serie "ER Emergencias", así como la interpretación de Esther Clavin, la madre de Cliff (John Ratzenberger), en la aclamada sitcom "Cheers", actuación que le valió dos nominaciones al prestigioso premio Emmy.

Su éxito trascendió la pantalla, ya que Frances Sternhagen recibió elogios y reconocimientos en el escenario teatral.

Fotografía: Instagram/@wassadamo

No contenta con limitarse a un género, Sternhagen también dejó su huella en la comedia, siendo Bunny MacDougal, la madre del personaje Trey (Kyle MacLachlan), en la famosa serie "Sex and the City", esta participación le otorgó su tercera nominación al Emmy, consolidando su versatilidad actoral.

Con una carrera tan rica y diversa, la próxima celebración de su vida y carrera, programada para mediados de enero, será un tributo merecido a una artista cuyo legado perdurará en la memoria de aquellos que apreciaron su genio actoral, es así como Frances Sternhagen será recordada no solo por su notable talento actoral, sino también por su contribución al enriquecimiento de la industria del entretenimiento a lo largo de los años, por lo que su legado perdurará en la memoria de aquellos que admiraron su habilidad y carisma en la pantalla y sobre el escenario.