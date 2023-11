Vidente asegura que Peso Pluma y Nicki Nicole serán papás y él responde: “vamos al país de mamá”

Sin duda alguna, Peso Pluma se encuentra en su mejor momento pues no sólo está triunfando a nivel profesional, sino que también Hassan Emilio, nombre real del cantante triunfa en el amor, pues se encuentra más enamorado que nunca de su novia la argentina Nicki Nicole.

Aunque desde hace varios meses se rumoreó que los cantantes tenían una relación, no fue sino hasta hace algunas semanas que en una presentación de Nicki en México ésta confirmó su romance con un gran beso que le dio a Peso Pluma, desde entonces mucho se ha dicho de la pareja, incluso una vidente asegura que los jóvenes podrían convertirse en padres.

Foto: IG @pesopluma

Hassan se encuentra disfrutando del amor, la fama y la fortuna

¿Peso Pluma quiere un hijo con Nicki Nicole?

Fue hace tan solo unas horas que el intérprete de “Lady Gaga”, compartió en sus redes sociales que se encuentra en un paradisiaco lugar a lado de su novia, la cantante argentina Nicki Nicole disfrutando de unas vacaciones y lo dejó plasmado en unas románticas fotos.

Además la pareja ha estado compartiendo historias en donde no solo dejan ver lo bien que lo están pasando sino para revelar algunos datos de la gira de trabajo de Peso Pluma.

Foto: IG @pesopluma

Nicki y Hassan están muy enamorados

Sin embargo, lo que llamó la atención fue las declaraciones que Peso Pluma hizo durante una transmisión en vivo y que sus fanáticos lograron capturar, por lo que ya se hizo viral en redes sociales, pues Hassan reveló que próximamente irían al país de “la mamá” refiriéndose así a Nicki.

“Vamos a estar en Argentina, la ciudad de mamá (risas), bueno el país de mamá”, dijo Peso Pluma a lado de Nickie Nicole

Mientras que Hassan decía esto, la cantante argentina no podía parar de reír, pues se notaba que estaba muy nerviosa, algunos fanáticos aseguran que es una respuesta clara a la predicción que hace una semanas le lanzó Vieira Vidente, otros más creen que la pareja podría ya estar esperando a su primer hijo.

¿Cuál fue la predicción que le lanzaron a Peso Pluma?

Fue hace algunas semanas, que la experta en esoterismo lanzó en su canal oficial unas fuertes predicciones para el artista del momento, quien se encuentra en la cima del éxito tanto profesional como personal, sin embargo, lo que llamó la atención fue que en las cartas salió que Peso Pluma se convertirá en papá muy joven.

“él está muy enamorado, ahora Peso Pluma…aquí sale un embarazo vas a ser padre joven, mi corazón, aquí sale que esta chiquita (Nickie Nicole) si no se cuida va a salir embarazada, te va a dar tu primer criatura”, dijo Vieira Vidente

La experta, siguió con la lectura y reveló que ella puede ver que el cantante desea ser papá de un varón, sin embargo, la lectura marca que su primogénita será una niña: “Se que quieres un varoncito, sé que sí, pero a veces no es lo que uno, pero aquí me sale como si fuera una beba, pero me sale un bebecito…que Dios te de lo que te tenga que dar pero sí vas a ser papá joven”.