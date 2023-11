¿Qué fue de Jacky Arroyo?, la exnovia del "Temerario menor" que fue traicionada por su mejor amiga

Jacky Arroyo fue una de las conductoras predilectas de la década de los 90’s y 2000, pues la hermosa mujer oriunda de Guadalajara fue parte de importantes proyectos de Bandamax, participó en varios videos musicales de famosas agrupaciones y hasta fue parte del programa Hoy, fue justamente en esa época en donde logró captar la atención de uno de los cantantes más famosos de nuestro país, nos referimos a Gustavo Ángel, integrante de Los Temerarios.

Jacky y Gustavo formaban una de las parejas más estables del gremio de aquellos años, sin embargo, luego de poco más de dos años de relación amorosa, simplemente de un día para otro eso terminó, sin embargo, el “Temerario menor” pronto fue visto con quien fue la mejor amiga de su exnovia, quien hasta hoy es su actual esposa, hablamos de Priscila.

Gustavo y ella estuvieron a punto de formalizar su relación

Al ser una de las conductoras favoritas de aquellos años, y que su rostro era la imagen de la sección “¡Que todo México se entere!” en el programa Hoy, la colocaba en el ojo del huracán, sin embargo Jacky supo salir adelante de la traición de su mejor amiga y quien en ese momento fue el amor de su vida.

Y es que, en diversas entrevistas, Jacky Arroyo ha compartido con su público que cuando estaba enamorada de Gustavo Ángel, “El temerario menor”, su entonces amiga Priscila quien también tenía una fuerte presencia en medios de comunicación y en diferentes escenarios pues en ese entonces tenía la agrupación “Priscila y sus balas de plata”, le decía a la conductora de Hoy que no confiara en el músico.

Estuvieron muy enamorados

''Ella me decía no le hagas caso, él no es buena persona…” dijo Jacky Arroyo para TV Notas