Flow Fest 2023: ¿a qué hora y en qué escenario estará Wisin & Yandel hoy sábado 25 de noviembre?

Por sexto año consecutivo la CDMX se prepara para recibir a los mejores exponentes de la música urbana, pues año con año los organizadores del Flow Fest han sorprendido a los asistentes con estrellas de la talla de Don Omar y otros famosos por lo que este 2023 no será la excepción.

Y es que este sábado 25 de noviembre el cartel está encabezado por uno de los dúos más exitosos y queridos a nivel mundial, además aseguran esta será la última presentación que hagan juntos en nuestro país, nos referimos a “Wisin & Yandel”, y aquí te diremos a qué hora y en qué escenario los podrás disfrutar.

Foto: IG @cocacola_flow

Ya está todo listo para el Flow Fest 2023

¿A qué hora se presentan Wisin & Yandel hoy en el Flow Fest?

Desde hace algunos meses se reveló el cartel oficial del Flow Fest y sin duda el saber que Wisin & Yandel son los artistas principales de este sábado 25 de noviembre, tiene emocionados a miles de personas.

Como todo gran artista, Wisin & Yandel serán los encargados de cerrar con broche de oro el primero de los dos días del festival de música urbana así que sin más preámbulos aquí el horario y escenario en el que estarán “El dúo de la historia”.

Foto: IG @cocacola_flow

Wisin & Yandel cerrarán con broche de oro este sábado

De acuerdo con información oficial emitida en las redes sociales del Flow Fest, Wisin & Yandel saldrán al escenario a interpretar éxitos como “Rakata”, “Algo me gusta de ti”, “Pam pam”, entre otros más, a las 12:45 am y su presentación culminará a las 2:00 am por lo que será hora y media de mucho flow con “los extraterrestres”.

¿En qué escenario se presentarán los artistas este 25 de noviembre?

Como lo mencionamos anteriormente son 4 los escenarios disponibles durante el festival, en ellos se presentarán algunos de los artistas mencionados en el cartel, es por eso que a continuación te compartimos, los horarios de los principales, entre ellos Wisin & Yandel.

Foto: IG @cocacola_flow

Escenario Coca-Cola

Wisin & Yandel 12:45 a 2:00 am

Dany Ocean 11:05 a 12:05 am

Piso 21 21:30 a 10:30 pm

Escenario Sprite

Feid 12:10 a 01:25 am

Ivy Queen 10:20 a 11:35 pm

Maldy 21:00 a 21:50 pm

Escenario Dembow Vickys

Uzielito mix 01:00 a 01:45 am

Marcianeke 11:55 a 12:40

Alex & Fido 10:50 a 11:35 pm

Foto: IG @cocacola_flow

Conoce los horarios completos de todos los artistas de este sábado 25

¿Cuáles son todos los artistas que se presentarán el sábado 25 de noviembre?

Será este fin de semana cuando el Flow Fest haga retumbar a la CDMX, pues este 25 de noviembre estarán presentándose en el Autódromo Hermanos Rodríguez una decena de artistas en los 4 escenarios que estarán disponibles.

Aunque desde hace algunos meses se reveló el cartel oficial del Flow Fest 2023, a continuación te revelamos algunos de los artistas que podrás disfrutar este sábado 25 de noviembre.

El cartel de este sábado está encabezado por: Wisin & Yandel, Feid, Danny Ocean, Ivy Queen, Piso 21, Young Miko, Gera Mx, Latin Mafia, Alexis & Fido, Gabito Ballesteros, Maldy, Rochy RD, Ovy, Micky Woodz, Farina, La Joaqui, Eme Malafe, Michelle Maciel, Uzielito Mix, El Bogueto, entre otros muchos más.

Foto: IG @cocacola_flow

Este es el cartel para el sábado 25 de nov.

¿Cuándo y en dónde se presenta el Flow Fest 2023?

El festival que reúne a grandes estrellas del reguetón en CDMX se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre, y una vez más se estará llevando a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez como cada año.