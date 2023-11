Chicharito Hernández se va con todo contra los mexicanos que no celebran el triunfo de la selección: “me dan pena”

Javier Hernández reconocido públicamente como Chicharito emitió un importante mensaje después del controversial triunfo de México ante Honduras en los Cuartos de Final en la Concacaf Nations League que se disputó en el Estadio Azteca, pues aseguró que los mexicanos no se sienten felices cuando gana la selección.

En un video que subió a su cuenta en redes sociales como Instagram y TikTok, Chicharito Hernández mostró su enojo con aquellos mexicanos que no celebran y critican a los deportistas mexicanos cuando no ganan, pero también lo hacen cuando resultan triunfantes, tal y como sucedió esta vez en el partido celebrado en CDMX.

Sigue leyendo: Chicharito Hernandez abandona a LA Galaxy, ahora será agente libre

El futbolista no se calló y dijo lo que piensa. Captura de pantalla IG/ch14_

Chicharito critica a la gente mexicana

Una de las cosas que mencionó el famoso es que los mexicanos hacen más ruido por una derrota a un equipo que no es el suyo, pero que no logran ver todo el esfuerzo que hacen los futbolistas de la selección nacional por conseguir que su equipo logre un avance importante y se posicione dentro de los mejores.

“pero es increíble y a veces me da pena, me da lastima toda esa gente mexicana que le festeja más a una selección que no es la suya que pierde, que a la suya que gana”, declaró el futbolista y recibió replica de algunos de los internautas que aseguran que el partido lo debió ganar Honduras.

Es un ícono del futbol. Captura de pantalla IG/ch14_

¿Qué le pasó a Javier Chicharito Hernández?

Otra de las polémicas que no tienen relación con su profesión, pero que se vio involucrado fue debido a una fotografía que subió a su cuenta en Instagram, la imagen no fue del agrado de todas las personas ya que algunas aseguraron que ya se veía grande y que aparentaba más edad de la que tiene (35 años), incluso le sugirieron que cambara de look a otro que le favoreciera más.