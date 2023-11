Nicola Porcella revela en qué gastará su dinero ganado en México ¿Está endeudado?

Es el peruano más reconocido actualmente en México. Egresado de los reality show y como una figura mediática, Nicola Porcella está en su mejor momento y él, como siempre, agradece cada cosa que recibe de sus miles de fans mexicanas. Sumado a esto, el actor y conductor pone empeño en sus proyectos actuales, todo con el fin de salir adelante y darle una vida mejor a su hijo, así como a la madre de este y, sin olvidarse, de sus propios padres y hermanos.

Actualmente está en grabaciones de la telenovela "El amor no tiene receta", bajo la producción de Juan Osorio, quien lamentablemente sufrió la pérdida de su madre en horas recientes. Además, Nicola también ha participado de las grabaciones de "La Guarida de Infierno", el programa que le volvió a unir con sus hermanos del Team Infierno y en el cual dejó un primer episodio con todo y beso, pues Wendy Guevara no soportó tenerlo frente a él y no abrazarlo.

Concentrado en su trabajo y tras revelar que hace tiempo estuvo enfermo y temió por su vida, Nicola planifica su labor, ingresos y ahorros, todo con el fin de tener una vida mejor para él y los suyos.

Nicola Porcella a lado de sus hermanos del Team Infierno. Foto: Especial

Nicola Porcella admite que cometió severos errores financieros

Con la sinceridad que le caracteriza, Nicola Porcella confesó que actualmente está tan dedicado a su trabajo que sólo piensa en ello y en administrar bien lo que le remunere, esto basado en las malas experiencias financieras que vivió en Perú.

"Ahora estoy enfocado en lo mío que es la actuación y conducción, estoy trazando mi camino y picando piedra. He cometido muchos errores en mi vida en Perú, cosas que no debí hacer y utilicé mal mi dinero, no invertí, no hice caso a mis papás. Trato de decirle a la gente que todos vamos a cometer errores pero debemos evolucionar, ser mejores personas", reflexionó.

Sumado a lo anterior, no dejó de agradecer por lo vivido en México, puesto que: "Yo no gané La Casa... no gané el dinero, pero gané mucho más. Para mí que vengo de Perú, trabajar en Televisa se ve como algo lejano, pero gracias a Dios estoy acá".

Nicola tiene planes para invertir en Bienes Raíces

Convencido de que trabajará mucho para llegar a esa estabilidad financiera que anhela, Nicola aceptó que desea invertir en departamentos y otro tipo de bienes, además de apoyar a su familia con estos.

"Voy a invertir todo en Bienes Raíces. Esperemos no haya 'vacas flacas' de aquí a bastantes años y sigamos produciendo. Lo he dicho siempre, primero hasta no asegurar a mi familia yo no estoy tranquilo, entonces obviamente quiero comprarles departamentos, terrenos, asegurarlos a ellos, después ya yo podré disfrutar de lo que soy", contó.

Para rematar, admitió que sí tiene deudas en Perú, pero planea solventarlas pronto. Para esto, actualmente no gasta demasiado en lujos y sí en tener sus cuentas en orden.

"Pero estoy tratando de invertir, guardando mucho dinero. Estoy pagando muchas deudas que tenía en Perú, tengo deudas allá y vivo acá, tengo gastos doble ahora y estoy tratando de quitar, estoy quitando todas las deudas y no me está quedando mucho para mí, pero a raíz que ya no tenga ninguna deuda ya empezar a construir algo. Eso es lo primero", concluyó.

