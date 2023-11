Altair Jarabo será la peor villana en 'El amor no tiene receta': "Ginebra es un ser oscuro"

Altair Jarabo es una de esas mujeres que suele cautivar a sus fans en bikini o vestidos, de tal manera, que siempre capta su atención con sólo plantarse en cualquier parte. Como una actriz que tiene dos décadas de experiencia, los años recientes de Altair se marcaron por su matrimonio y cambio de residencia, viviendo en Europa la mayor parte del año.

Pero, recientemente y para volver a las telenovelas mexicanas, Altair Jarabo comenzó grabaciones en la telenovela "El amor no tiene receta", bajo la producción de Juan Osorio y con la presencia de un reconocido ex integrante de La Casa de los Famosos, Nicola Porcella, quien también ya graba sus escenas.

La noticia más reciente es que Wendy Guevara sí se integrará al melodrama, luego que en una primera invitación declinó aparecer para dar prioridad a su gira de eventos por todo México. En esta producción es donde Altair Jarabo dará vida a Ginebra, una temeraria villana que no se detendrá ante nadie.

Nicola y Wendy aparecerán en esa telenovela. Foro: Especial

Con la franqueza que le caracteriza y la mirada fija en su entrevistador, Altair Jarabo reveló qué maldades será capaz de hacer en la telenovela "El amor no tiene receta".

Mi personaje de Ginebra es un ser muy oscuro, no e ha tentado el corazón para tomar absolutamente ningún camino que la lleve a lo que ella quiere y no quiere, no permite que nada se interponga, ni la moral, ni la ética ni otras personas, ni la vida, nada", expresó Altair Jarabo sobre su personaje.