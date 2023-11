Aracely Arámbula le hizo tierna propuesta a Michelle Salas para su boda, pero no lo pudo cumplir por Luis Miguel

El pleito legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel sigue generado polémica a la que se suman las recientes declaraciones de la actriz, quien arremete contra el cantante y aclara los rumores al respecto. Detalló que sus hijos sí estuvieron invitados a la boda de su hermana mayor, Michelle Salas, y que, incluso, le hizo una tierna propuesta en caso de que su padre no la entregara en el altar pero no la pudo cumplir debido a la ausencia de éste.

Propuesta de Aracely Arámbula a Michelle Salas

La actriz reveló que sus hijos, Miguel y Daniel de 16 y 14 años respectivamente, fueron invitados a la boda de su hermana Michelle Salas celebrada en octubre pasado en La Toscana, Italia. Incluso, le propuso a la modelo que fuera el mayor de los hermanos quien la entregara en el altar ante la ausencia de su padre, quien sí estuvo en la ceremonia.

Aracely Arámbula le propuso a Michelle Salas que su hermano la entregara en el altar. Foto: IG @michellesalasb

Aunque estuvieron en contacto desde julio pasado y le pidió que le hiciera saber la fecha para poder organizar el viaje de sus hijos, esto no fue posible debido a que a invitación llegó en octubre tan sólo unos días antes de la ceremonia y ellos no tenían la firma del padre para el pasaporte por lo que les fue imposible viajar.

Luis Miguel intentaría limpiar su imagen

En entrevista para el programa español “Fiesta, la protagonista de “La Patrona” aseguró que el cantante ha intentado limpiar su imagen con su regreso a los escenarios, motivo por el que hizo un fuerte pago por la pensión de sus hijos. Sin embargo, ella nunca fue notificada por el equipo legal de “El Sol” y la demanda presentada tiene el objetivo de hacer saber la falta de pago ante las autoridades.

“Eso se ha dicho de la parte contraria, obviamente para no quedar mal, pero en ningún momento se le ha negado y las puertas siempre han estado abierta. Estuvo cerca de Acapulco y nunca los llamó (…) Una de las condiciones era que no podía hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien yo quiera hablar. Mis hijos ya tienen una irresponsabilidad, yo no puedo ser una madre irresponsable de no ejercer el derecho, con todo y que con estos 48 meses que deben sería un abono a lo que he gastado, y aún así no, será un fideicomiso para los estudios de mis hijos”, añadió.

Detalló que la demanda contra el cantante fue presentada en medio de su gira debido a que es el único momento en el que sus abogados podrían ponerse en contacto con su equipo legal, algo que no podría suceder de otra manera: “He permanecido callada, realmente cuando hablé fue porque ya fueron muchas provocaciones, en el sentido de decir algo que no es y a mí no me parece justo”.