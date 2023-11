Aracely Arámbula hace fuerte revelación del pleito legal con Luis Miguel: "Quiere limpiar su imagen"

El conflicto legal entre Luis Miguel y Aracely Arámbula sigue dando de qué hablar, recientemente se reveló que el cantante sí se habría acudido a la audiencia por la demanda presentada por la actriz por la manutención de sus hijos: Miguel y Daniel. Sin embargo, esta vez no dudó en revelar detalles al respecto y aclaró algunos de los rumores que existen sobre el tema.

Aracely Arámbula rompe el silencio sobre Luis Miguel

En entrevista con Aurelio Manzano para el programa español “Fiesta”, la también cantante aclaró que no sabía del pagó que realizó Luis Miguel por lo que debía de la manutención de sus hijos. Detalló que continuó con la demanda debido a que desea que todo quede legalmente estipulado y como antecedente, además de que no lo había hecho antes por la tranquilidad de sus hijos.

Aracely Arámbula rompe el silencio sobre pleito legal con Luis Miguel. Foto: IG @luismiguel

“Hay quien tiene desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad. El púbico merece saber la verdad (…) Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”.

Al ser cuestionada sobre el rumor de que impide el encuentro de sus hijos con Luis Miguel, detalló que durante la pandemia el cantante se mantuvo cerca de ellos en una casa que compró la actriz para ellos: “Eso se ha dicho por la parte contraria. En ningún momento se le ha negado las puertas. No ha habido ninguna negativa, ahora quiere limpiar su imagen”.

Intentaron silenciar a Aracely Arámbula

Aunque por mucho tiempo la actriz de “La patrona” mantuvo los detalles de su relación y la de sus hijos con Luis Miguel, recientemente ha dado más detalles al respecto sin temor a las críticas motivada por lo ocurrido recientemente cuando intentaron silenciarla con el propósito de no afectar la carrera de “El Sol”.

Aracely Arámbula demanda a Luis Miguel por la manutención de sus hijos. Foto: IG @aracelyarambula