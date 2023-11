Aracely Arámbula contra Luis Miguel: él sólo quiere saber porqué no ha cobrado el dinero para sus hijos

El conflicto legal entre Luis Miguel y Aracely Arámbula ha dado un nuevo giro, pues Raquel Aguirre, abogada de "El Sol de México", reveló que el cantante pedirá que la actriz comparezca ante un juez por no cobrar la pensión que depositó a sus hijos. En entrevista con la periodista Maxine Woodside, la defensora legal del intérprete de “Ahora te puedes marchar” respondió a lo declarado por Guillermo Pous, defensor legal de ‘La Chule’, quien aseguró que su clienta no puede conformarse con lo abonado porque no es la cantidad completa.

“Es completamente falso. Lo que pasó es que había ciertos pagos pendientes de hacer y lo que se depositó en el juzgado fue un año y medio [de pensión] por cada niño”, indicó Aguirre. Este dinero no es para Aracely, es para los hijos. Obviamente al ser menores de edad tiene que haber un adulto que reciba estos recursos”, explicó la litigante en el programa Todo para la mujer.

Crece la tensión entre la expareja. Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, la defensora legal del cantante subrayó: “lo que nosotros queremos y vamos a buscar es el bien superior de los menores. Desde luego se garantizó todo lo que está pendiente más un año y medio adicional. Al final es para los niños”.

Conjuntamente, la abogada aclaró el motivo por el que Luis Miguel no acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para hacer frente a los señalamientos de su expareja y madre de sus hijos menores.

“No es obligación comparecer a la Fiscalía. Nosotros lo que hicimos fue entregar un escrito porque ustedes saben que Luis Miguel está en su gira artística. Por cuestiones laborales era imposible acudir en esa fecha”, manifestó.

"El Sol" quiere que Aracely explique por qué no ha cobrado el dinero de los niños

No obstante, Raquel Aguirre recalcó que su cliente desea que Arámbula explique el motivo de su negativa para aceptar el dinero que le corresponde a los ahora adolescentes. “La intención de Luis Miguel no es no comparecer, él está en toda la disposición de colaborar con las autoridades. Incluso él lo que busca es que se le explique por qué Aracely no ha cobrado el dinero de sus hijos. Eso también se está solicitando vía Fiscalía”, expuso al respecto.

Por otra parte, la licenciada dijo que el cantante sí quiere ver a sus hijos y que busca que estén bien. Incluso los invitó a la boda de Michelle Salas, pero Aracely Arámbula no los dejó ir.

“Hoy les doy la certeza jurídica de que Luis Miguel no tiene ninguna orden de arresto ni va a ser retenido, él está en todo su derecho de comparecer ante las autoridades. Va a declarar respecto a lo que se le pretende atribuir y buscamos colaborar con las autoridades porque él no tiene nada que esconder”, dijo la abogada.

Cabe mencionar que en el programa Sale el Sol, la misma litigante confirmó que Luis Miguel otorgó alrededor de 12 mil 500 dólares al mes (poco más de 215 mil pesos) por concepto de manutención para cada niño, cantidad que Aracely se rehúsa a recibir en los juzgados.

La abogada de Luis Miguel aclara que sí han depositado la pensión

De acuerdo con la abogada de Luis Miguel, Aracely no dejó que sus hijos fueran a la boda de Michelle. Foto: Especial

“No quiere decir que antes no existieran estos depósitos, incluso se les entregó alrededor del doble de la cantidad a lo largo de los años, pero por estas cuestiones de la cuenta (inactiva) no se habían realizado los pagos, y es lo que ya está en el juzgado (…) El dinero es un acordado más un año y medio por cada uno de los hijos”, aclaró.

Por si fuera poco, Raquel Aguirre manifestó que, contrario a lo que dijo el abogado Guillermo Pous, Luis Miguel si dio la autorización para que sus hijos obtuvieran sus pasaportes y poder salir del país a la boda de Michelle Salas. Finalmente, Raquel Aguirre recalcó que Luis Miguel busca ahora que su ex declare ante las autoridades su negativa a aceptar la pensión de sus hijos.

“Nosotros presentamos los billetes en el juzgado y paralelamente ella denuncia, cuando realmente la controversia eran dos cuestiones principales, el consentimiento del otorgamiento de los pasaportes y la pensión alimenticia. Entonces si ya se cuenta con los dos, o sea, si Luis Miguel dio el consentimiento en el Consulado y luego en el juzgado para el otorgamiento de los pasaportes, y se entregó el dinero que corresponde por convenio, porque ellos anteriormente firmaron este convenio en donde acordaron estas cantidades (…) es lo que estaba pendiente, más un año y medio, desconoces por qué la reacción es presentar esta denuncia ante la Fiscalía”, aclaró.

Con información de Agencia México