En ajustado vestido, JLo comparte su icónica caminata y se vuelve viral: VIDEO

Una de las cantantes, actrices y empresarias más queridas desde hace ya varías décadas es sin duda Jennifer López, también conocida como JLo, quien en cada oportunidad que tiene nos demuestra cómo ser una mujer hermosa, sexy, empoderada y muy cercana a la familia, a pesar de los negocios y galas que su vida de estrella le tienen. Pues en más de una ocasión se ha hecho viral por los aspectos antes señalados, aunque fue este fin de semana cuando causó furor en la red.

La razón de que su nombre se volviera tendencia en redes sociales fue porque se lució como diosa en un bonito vestido ajustado, aunque esto no fue precisamente el motivo en sí, sino que de espaldas compartió un video en el que presumió una curiosa caminata con la que resaltó su silueta en forma de reloj de arena y que además le trajo una lluvia de halagos. Cabe recordar que la intérprete de "On the floor" siempre ha demostrado ser una de las mujeres más icónicas a nivel mundial y con su look y actitud lo volvió a demostrar.

El video fue espontáneo y esta cara lo demuestra. (Foto: IG @jlo)

JLo emociona a sus fans con sensual caminata; así se volvió viral

Al ritmo de Wisin y Yandel, la también actriz compartió un reel en su cuenta oficial de Instagram al que no agregó ninguna descripción más que unos emojis con ojos de corazón para demostrar su sensualidad; sin embargo, para la ocasión caminó con un contoneo de caderas que la llevo a resaltar todavía más un look nude con el que conquistó la noche.

El video viral de JLo la muestra caminando de espalda a la cámara mientras luce su figura envidiada por muchas mujeres y para ello decidió acompañar el corto clip con un tema de Wisin y Yandel, se trata de "Pam Pam". Aunque si algo quedó claro entre sus fans es que esta toma fue espontánea y muestra la esencia y lo divertida que es la famosa de 54 años. ¿La razón? que aparentemente no sabía que su equipo la estaba filmando cuando derrochó sensualidad y glamur, pues al voltear su rostro de sorpresa y sonriente la delató.

Como era de esperarse, sus fans reaccionaron de la mejor manera y no dudaron en llenarla de elogios con comentarios como "¿Cómo puedes caminar casualmente junto a Jlo?", "Bueno aquí nadie me discuta la mejor asesorada vestida de Hollywood. Gracias saludos", "El mejor cuerpo en Hollywood... ¡Estas otras chicas nunca podrían!", "que hermosa", "cuerpazo", "Revivió el pam Pam", "Ahora ese es un cuerpo que nadie puede negar que se ve bien a más de 50 años" y "eres la prueba viviente que la edad es solo un número".

Así demostró que el drappeado está de moda. (Foto: IG @jlo)

JLo impone moda en ajustado vestido nude, así derrochó elegancia

Si bien es cierto que su caminata fue lo que más atrajo los reflectores, lo cierto es que su look lleno de elegancia, modernidad y sofisticación también dio mucho de qué hablar. Para la ocasión, JLo apostó por un ajustado vestido con el que enmarcó una figura en forma de reloj de arena, aunque para algo más neutro y chic, lo lució en un tono nude que no pasó desapercibido para nadie.

Para completar su outfit extra trendy también añadió unos tacones de infarto y accesorios nude, mientras que para su maquillaje apostó por lo clásico y natural, aunque su melena con mucho volumen también causó furor.