"Sin prisa", Paola Rojas se abre como nunca y revela fuerte secreto de su vida íntima en pareja

Paola Rojas dejó a todos con la boca abierta cuando dio a conocer detalles de su vida íntima en pareja, pues durante el más reciente episodio de "Netas Divinas" la conductora reveló que a la ahora de estar con su novio le gusta "sin prisa", ya que disfruta más del proceso que del objetivo. Los fans de la comunicadora quedaron sorprendidos con su revelación, ya que es poco común que hable de esos temas.

La periodista suele ser muy reservada con respecto a su vida privada, esto debido a que prefiere dejar sus temas personales alejados del ojo público; sin embargo, durante el programa de Unicable, la también presentadora se vuelve más abierta con el público y da a conocer algunos detalles de su intimidad, como lo hizo recientemente cuando se le preguntó si le gustaría conocer el sexo tántrico.

La conductora fue cuestionada sobre su vida íntima IG @paolarojas

Paola Rojas da detalles de su intimidad con su novio

Durante la más reciente emisión se le preguntó a Paola Rojas si le gustaría conocer el sexo tántrico, el cual es una práctica en la que el propósito no es el orgasmo, sino disfrutar de la actividad, las sensaciones que causa y la energía de los cuerpos. Fue en ese momento que la conductora destacó que no tenía que descubrirlo, pues es algo que en ese punto de su vida ha practicado, dejando a sus compañeras boquiabiertas.

"Si algo me gusta de esta etapa de mi vida es vivir sin prisa", dijo Rojas, haciendo una mirada pícara hacia la cámara. "Te diría que me gustaría descubrirlo, pero te tengo noticias: ya lo descubrí" , mencionó soltando una risa, para después agregar: "digamos que el sin prisa, el no obsesionarse con un objetivo (lo descubrí)", concluyó la conductora, quien fue secundada por Natalia Téllez, que destacó que el "chiste no es acabar, sino el proceso".

¿Quién es el novio de Paola Rojas?

Después de su divorcio de Luis Roberto Alves dos Santos, más conocido como "Zague", Paola Rojas decidió darle una segunda oportunidad al amor, por lo que hace un par de años comenzó a salir con el empresario argentino Marcelo Imposti. A pesar de que lo mantuvo lejos del ojo público debido a que no es una persona que se dedique al espectáculo, la conductora recientemente se ha dejado ver junto a él en fotos con amigos.