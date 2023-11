VIDEO: Anahí preocupa a sus fans tras salir en ambulancia en pleno concierto de RBD

Desde Brasil, la agrupación RBD ofreció su segundo concierto la noche de este viernes 17 de noviembre. Sin embargo, Anahí informó que se sentía mal, quien tuvo que recibir ayuda médica por lo que el final del espectáculo no salió de la mejor manera tras su ausencia en el escenario.

Anahí salió en ambulancia Foto: Twitter @oswaldomujica

En este sentido, el tour se podría estar en riesgo ya que la intérprete de "Sálvame" fueron captada abandonando el Allianz Parque de Sao Paulo en una ambulancia, luego de que la cantante se reportara como afónica e informara al staff que tenía que ir a un hospital.

En las imágenes del video compartidos en redes, se puede ver a la compañera de Dulce María y Maité Perroni fuera acompañada por su esposo el político, Manuel Velasco hasta donde se encontraba el cuerpo de emergencias con la ambulancia, donde ya la esperaba un especialista.

Fue atendida por especialista en un hospital Foto: Twitter @oswaldomujica

Durante el concierto, la también intérprete "Quédate en silencio", se mostraba incómoda al momento de cantar, quejándose de dolor y hacía muecas demostrando su molestia, quien decidió en la mayoría de los temas apoyarse en sus compañeros. No obstante, Dulce María destacó que estaría lo más que pudiera en el escenario hasta que ya no pudiera más.

Antes de que la voz de Anahí colapsara por completo, fue la cantante se disculpó con el público brasileño por no darles el show que se merecían. La actriz que interpretó a Mia Colucci, confesó a sus fans que estaba muy adolorida y que ha pasado horas difíciles por la enfermedad que la incapacitó del micrófono.

"Realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante”, dijo triste a sus fans.