¡Bateada! Otto Sirgo rechaza propuesta amorosa de “La Chilindrina”: “no estoy buscando nada”

Otto Sirgo acaparó la atención de distintos medios de comunicación durante las últimas horas debido a que le rompió el corazón a María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”, pues resulta que el actor rechazó de forma contundente la propuesta amorosa de la emblemática actriz del “Chavo del 8” para conocerse y empezar un romance que los haga olvidar su soledad ya que ambos están viudos por lo que la respuesta del histrión generó todo tipo de opiniones al respecto.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” donde Otto Sirgo fue cuestionado sobre la propuesta romántica que recientemente le envió María Antonieta de las Nieves, sin embargo, el actor señaló que no pudo contenerse la risa cuando se enteró de los sentimientos de “La Chilindrina” debido a que durante muchos años han compartido una amistad y nunca la vio con otros ojos, no obstante, fue contundente al rechazarla pues aseguró que todavía no está listo para retomar su vida amorosa tras la muerte de su esposa, Maleni Morales, quien falleció en noviembre de 2020.

“Vi la nota y solo me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahora me estoy enterando que sale con una cosa así, me agarró de improviso el comentario. Yo ahorita no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos porque no estoy buscando nada, no estoy tratando de conseguir algo, para nada, mira, si de repente llega alguien y me mueve el tapete, no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando”, sentenció Otto Sirgo.

Cabe mencionar que, aunque Otto Sirgo fue contundente en su respuesta, no descartó que no se pueda dar algo entre él y la exactriz de “El Chavo del 8”, sin embargo, aclaró que para que dicha relación funcione tendría que quedar fuera todo rastro de “La Chilindrina”.

Otto Sirgo aseguró que no está buscando una relación. Foto: IG. ottosirgo

“Obviamente no va a pasar nada, pero si pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de las Nieves y no con “La Chilindrina”, finalizó Otto Sirgo.

“La Chilindrina” tiene otra opción para dejar la soltería

Hasta el momento, María Antonieta de las Nieves no se ha pronunciado sobre el rechazo de Otto Sirgo para iniciar una relación, sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, la emblemática “Chilindrina” señaló que otro de sus prospectos para dejar la soltería es José Manuel Fernández, quien fue el último novio de Talina Fernández y a quien también le mando un “recadito”.

“Pues que, digo, no estoy tan grande como Talina, pero a lo mejor, no, la verdad Talina era, en paz descanse, mi amiga linda y adorada, ni tengo la capacidad intelectual, ni la facilidad de palabra que tenía ella, pero también soy divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”, expresó María Antonieta de las Nieves, quien actualmente tiene 72 años de edad y se encuentra viuda desde hace cuatro años.

"La Chilindrina" tiene 72 años de edad. Foto: IG: lachilindrina_oficial

Es importante señalar que “La Chilindrina” reconoció abiertamente que tras el fallecimiento de Gabriel Fernández se siente muy sola por lo que pretende encontrar una pareja para hacer más llevadera su existencia, asimismo, señaló que si alguien se interesa en ella los requisitos son tener entre 60 y 70 años y estar soltero.