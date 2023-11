Lupe Esparza escribió el tema más exitoso de Grupo Bronco en un boleto mientras iba a su trabajo como albañil

Grupo Bronco ya empezó los festejos de sus 45 años de carrera musical y aunque se dicen fácil para llegar a donde están tuvieron que pasar muchas cosas, una y de las más importantes es confiar en el talento que tenían, ya que antes de convertirse en el vocalista del famoso conjunto José Guadalupe “Lupe” Esparza trabajaba como albañil.

El cantante ha dicho que la música es su más grande pasión, pero antes de ser uno de los cantantes más importantes en el regional mexicano, ha mencionado que se desarrolló como ayudante de albañil, también cuidaba ganado, siempre con el sueño de que la agrupación que conformaban se diera a conocer a nivel internacional.

Sigue leyendo: Lupe Esparza recibe pastelazo en la cara, así fue la polémica reacción del vocalista de Grupo Bronco

Lupe Esparza reveló que la canción que llevó a Grupo Bronco al estrellato fue “Sergio El Bailador”, una pieza que compuso durante sus inicios cuando aún se dedicaba a la música y a la obra, lo que describió en cantante en un programa de televisión es que la idea llegó a su mente y la escribió en un boleto de un camión.

“La escribí en el billete, en el boleto o el ticket en americano del pueblito donde yo vivía al lugar de mi trabajo que era albañilería y que no era precisamente el ingeniero y ahí escribí las primeras notas, las primeras palabras de canción, obviamente no me iba a caber ahí toda la canción, pero tenía la idea”, dijo Lupe Esparza.