“Hasta que hace algo”: Lorena Herrera arremete contra Luis Miguel tras su millonario donativo a Acapulco

Aunque fanáticos reconocieron la ayuda que Luis Miguel dio a Acapulco al donar 10 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas tras el paso del huracán Otis, otros no olvidan la polémica que lo rodea para falta de manutención a sus hijos durante años. Este fue el caso de Lorena Herrera, quien externó su apoyo a Aracely Arámbula y, entre halagos, aplaudió que alzara la voz contra el cantante.

Lorena Herrera arremete contra Luis Miguel

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Lorena Herrera habló sobre el millonario donativo de “El Sol” y puntualizó en la importancia de que el cantante hiciera algo por la entidad que tanto le entregó en el pasado, pues durante gran parte de su vida vivió en este lugar creando experiencias junto otros famosos y en sus canciones.

Lorena Herrera apoya a Aracely Arámbula ante conflicto con Luis Miguel. Foto: IG @luismiguel

“Al fin, hasta que hizo algo. Pues sí, tanto que le ha dado México, tanto que le dio Acapulco porque ahí vivía, yo dije ‘bueno, ojalá y ahora sí ayude’. Pero bueno, hay que siempre verle las cosas buenas a todo y que bueno que la verdad está ayudando a México y a Acapulco porque le ha dado mucho, cuántos videos no hizo, cuantas fiestas no agarró ahí, cuánta diversión no tuvo en Acapulco, mínimo que le regresara un poquito”, dijo la actriz.

Lorena Herrera apoya a Aracely Arámbula

Sobre el conflicto legal que enfrentaría el intérprete de “La Incondicional” por la demanda de Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos, la modelo aplaudió que la actriz alzara la voz y no dudó en externar su apoyo entre halagos para “La Chule”, como la llaman sus fanáticos.

“Yo no soy quien para hablar de lo que deben hacer otros, pero si andas teniendo hijos por supuesto que te debes hacer responsable”, y sobre si la apoya: “Por supuesto, como mujer y aunque no fuera mujer la apoyas como ser humano. Un hombre que no se hace responsable de sus hijos, no (…) Que bueno que al fin lo hizo, la verdad, se tardó, se tardó mucho porque es bastante correcta, una mujer de muchos valores, principios, muy decente y educada que se limitaba mucho para no ventilar este asunto, pero que bueno que lo hizo”.