Integrante de Hoy se desmaya y sufre fuertes golpes en la cabeza y rostro, ¿cuál es su estado de salud?

Durante los últimos meses, los y las conductoras y colaboradoras del programa Hoy se han enfrentado a grandes pruebas, para muestra, todo lo que ha vivido Andrea Legarreta, las separaciones de Galilea Montijo, Tania Rincón, entre otras situaciones más.

Sin embargo, ahora, una de las integrantes más queridas de la emisión matutina compartió que sufrió un desmayo que puso en riesgo su vida, pues los golpes que tuvo a consecuencia de ésto pudieron tener graves consecuencias.

Fue a través de sus redes sociales que la grafóloga Maryfer Centeno compartió con sus seguidores detalles del accidente que sufrió en su casa, pues reveló que sufrió un desmayo y a consecuencia de esto tiene varias heridas en su rostro.

Foto: IG @maryfer_centeno

Tuvo grandes golpes en el rostro

La experta en grafología, relató lo que le había ocurrido, y aún en su video se mostraba convaleciente y desde cama, ahí Maryfer recordó que la noche de anoche se sintió mal y aunque le avisó a su esposo, no esperaba que se fuera a desmayar.

“En la noche me desperté y le dije a Carlos: ‘me siento mareada’ y me dijo Carlos: ‘¿te acompaño al baño?’ y le dije: ‘no,no’, llegué al baño, ví el lavabo y de lo demás ya no me acuerdo, lo que sí es que ví a Carlos y después otra vez me desmayé y no sé por qué me bajó tanto la presión y cada vez que me veo en el espejo me vuelve a bajar la presión, tengo rinofaringitis aguda que no es para tanto”, contó Centeno