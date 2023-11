Conductores del programa Hoy tienen pelea en vivo, intercambian fuertes mensajes: "si no tengo el talento, lo siento"

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la reciente transmisión del "programa Hoy" después de que dos de los conductores más queridos se enfrascaran en una fuerte discusión que no pasó desapercibida para nadie, generando sospechas de una mala relación entre ellos.

Fue en pleno programa en vivo en donde los integrantes del equipo de Galilea Montijo y Andrea Legarreta intercambiaron varios mensajes que se robaron todos los reflectores pues poco a poco iban subiendo de tono hasta llegar a convertirse en una fuerte discusión.

En plena transmisión del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" los famosos conductores Juan Carlos "Borrego" Nava y Latin Lover se enfrascaron en una fuerte discusión que se robó todas las miradas. Incluso Galilea Montijo tuvo que intervenir para que la situación no se saliera de control

Te puede interesar: Ventaneando: tunden a Pati Chapoy y a los demás conductores por sus disfraces de Halloween, "no le echaron ganitas"

Después de presentarse en la pista de baile, "Borrego" Nava expresó su inconformidad por las declaraciones que hizo Latin Lover, juez del programa. El comediante dijo que hay varios comentarios con los que no está de acuerdo, por lo que no dudo en expresar su molestia.

"Hay comentarios que no estoy de acuerdo, lo que dice Latin de los ensayos. No me gusta que él diga esas cosas. Si yo no tengo el talento, lo siento, estoy evolucionando y lo voy a hacer mejor", respondió.