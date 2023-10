Querida participante de La Casa de los Famosos confiesa que abusaron de ella

La televisión mexicana volvió a generar un impacto relevante dentro de las audiencias debido a la capacidad que tiene de innovar, así lo dejó ver con su nuevo reality show "La Casa de los famosos", en el que puso a diversas personalidades a convivir en un mismo inmueble durante varias semanas, sin que tuvieran contacto con el exterior y una de las figuras públicas que más llamó la atención dentro del show fue Mariana "La Barby Juárez".

A casi dos meses de que concluyó el reality show de la televisora de San Ángel, la reconocida boxeadora rompió el silencio y durante una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante para "El minuto que marcó mi destino" hizo la que es quizá la confesión más dura de su carrera frente a los reflectores, pues dio a conocer que fue abusada.

La querida "Barby Juárez" confiesa que ha sido víctima de diversas violencias por parte de sus exparejas. Foto: Archivo

La exitosa deportista confesó que haber sido víctima de una violación fue el verdadero minuto que cambió su destino, pues algo que nunca creyó que le fuera a pasar a ella, esto especialmente debido a que, como sabemos, es una mujer fuerte que además sabe las técnicas profesionales para defenderse de manera física.

Sin duda estas son algunas de las declaraciones más duras que ha hecho la pugilista en toda su carrera, sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue que confesó que no hizo nada luego de haber vivido el abuso, es decir, que no denunció y que la forma en la que ella prefirió evitarlo fue cerrando de tajo ese momento en su vida.

“Aunque a veces me cuesta (hablarlo) porque me dicen ‘Lo dices muy natural’ y digo ‘Sí’ porque fue algo que simplemente… Creo que tenía demasiados problemas en la casa con la situación que estaba viviendo. No me di el tiempo de llorar o sentirme mal, simplemente cerré las cosas”, aseveró respecto a este traumático suceso en su vida.