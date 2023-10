Kuno Becker será papá por primera vez, revela quién es la mujer que lo conquistó

El famoso actor de cine y televisión, Kuno Becker se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre su vida privada, dejando a todos en shock al revelar que en los próximos meses se convertirá en papá por primera vez.

A sus 45 años de edad el famoso nacido en la Ciudad de México se ha consolidado como uno de los actores mexicanos más destacados a nivel internacional gracias al trabajo que ha realizado en producciones como "Mi secreto", "Fuego ardiente" y la película "Gol".

El pasado domingo 8 de octubre Kuno Becker, uno de los actores de mayor renombre en nuestro país, concedió una entrevista con Yordi Rosado en la que fue cuestionado sobre su vida lejos de las cámaras de grabación. El también productor se tomó unos momentos para hablar de su actual situación sentimental.

Al ser cuestionado sobre el rumor que señalaba que sería papá en los siguientes meses, el protagonista de la telenovela "Primer amor... a mil por hora" dijo que la información era cierta, pues su pareja sentimental tenía 14 semanas de embarazo.

En este sentido, Kuno Becker dijo que espera convertirse en un excelente papá y enseñarle lo mejor a su futura hija. Apuntó que tiene que trabajar en distintas situaciones personales para ser un buen padre. Confesó que está muy nervioso por la llegada de su bebé.

Después de dar la noticia de su debut como papá, Kuno Becker fue cuestionado sobre la identidad de su pareja sentimental. Fiel a su estilo el actor prefirió mantener alejada su vida privada de los reflectores, pero confesó que tiene una relación de más de 6 años.

"Llevamos seis años. Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo", apuntó.