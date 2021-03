Kunno Becker anuncia que será PAPÁ por primera vez

Hace tan solo unos días, en entrevista con el “Burro” Van Rankin para la sección “Ponle la cola al Burro” del programa Hoy, Kunno Becker reveló que no tenía la intención de ser padre pues tenía miedo de no querer a sus propios hijos.

Pues parece que el destino le pudiera estar jugando algún tipo de broma tras sus declaraciones, pues el protagonista de la telenovela de Televisa “Fuego Ardiente” compartió la feliz noticia de que será papá.

Fue por medio de su cuenta oficial de twitter que el actor quien también es sobrino de María Félix reveló que está en espera de su primer hijo, y prefirió dar la noticia por este medio para no tener problemas de exclusividades con la prensa.

Kuno Becker compartió que ayer (6 de marzo) recibió la noticia de que se convertiría en padre, y aunque aún no se la cree asegura estar muy feliz. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el tiempo de gestación del bebé o el sexo, ni tampoco sobre la pareja del actor quien hasta el momento no ha revelado nada sobre ella.

¿No quería tener hijos?

Como al principio de la nota te lo compartimos, hace algunos días se transmitió en el programa “Hoy” una entrevista que “El Burro” Van Rankin le hizo a Kunno Becker quien reveló que tenía miedo de tener hijos por temor a no quererlos.

El actor también compartió su temor por seguir los patrones pues cuenta que de pequeño su madre lo manipuló de tal manera que por poco lo obligaron a ser violinista y al negarse lo corrieron de su casa.

Pese a esto Kuno Becker no negó la posibilidad de ser padre, pues tiene ganas de conocer un amor incondicional a lado de su pareja de quien se desconoce su identidad.

