La película de terror y comedia negra que solo aquellos con un estómago fuerte deberían ver

"El menú" es una película que desafía las convenciones, una obra maestra de la sátira y el horror que sólo aquellos con un estómago fuerte deberían atreverse a ver. Dirigida por Mark Mylod, conocido por su trabajo en series de prestigio como "Game of Thrones" y "Succession", esta obra nos sumerge en un mundo de excesos culinarios y pretensiones sociales que resulta tan fascinante como perturbador. Si quieres verla, está disponible en Star Plus, una de las plataformas de streaming más populares de la actualidad.

La película es una sátira mordaz de la cultura de la alta cocina y el tipo de conversaciones que puede atraer. Desde el principio, se establece un tono de comedia negra que se entrelaza con elementos de horror. Dura 109 minutos y la audiencia ha asegurado haber pasado tanto bien como “mal”, en el buen sentido de la palabra cuando se habla de filmes del género.

¿De qué trata “El menú”, la película que sólo aquellos con un estómago fuerte deberían atreverse a ver?

La trama de "El menú" se centra en una experiencia gastronómica exclusiva en una isla privada. Los personajes principales, Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), se unen a otros diez comensales en este viaje culinario de alto nivel. Todos son extremadamente ricos y, en diferentes grados, detestables.

El enigmático chef Julian Slowik, interpretado por Ralph Fiennes, y su equipo altamente entrenado, más parecido a una unidad militar que a un personal de cocina, sirven una serie de platos pretenciosos y cada vez más extraños. A medida que avanza la noche, las cosas se vuelven más extrañas y siniestras. Los comensales descubren que podrían estar obteniendo más de lo que esperaban.

¿Dónde ver “El menú”, la película que sólo aquellos con un estómago fuerte deberían atreverse a ver?

La crítica especializada ha mencionado que "El menú" también aborda temas más amplios como el capitalismo, la riqueza heredada y la hipocresía liberal. Contiene escenas que pueden resultar perturbadoras para algunos espectadores. Sin embargo, es tan entretenida que se convierte en una excelente opción para ver este fin de semana.

Aunque no es perfecta, logra su objetivo de entretener y provocar. Con actuaciones destacadas, especialmente de Fiennes y Taylor-Joy, y un guion, hecho por Seth Reiss y Will Tracy, que combina humor y horror de manera efectiva, es un festín para los sentidos, si no para el cerebro. La puedes disfrutar en Star Plus.

