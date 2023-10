Eugenio Derbez intenta defenderse ante las críticas con otro polémico video: "En lugar de pedir, ofrecí trabajo"

Eugenio Derbez no ha parado de dar de qué hablar en redes sociales debido a sus comentarios sobre los jóvenes y la remuneración del empleo, los cuales han desatado una ola de críticas en su contra. El actor decidió contestar a sus detractores con otro video, que resultó ser igual del polémico, ya que los usuarios lo volvieron a tundir y ahora más fuerte, señalando que no se ha dado cuenta que siempre ha estado en una zona de privilegios.

Hace un par de días, el nombre de Eugenio Derbez se hizo tendencia en la plataforma X (antes Twitter), pues los internautas revivieron una entrevista en la que el comediante y director se quejaba porque los jóvenes a los que les pedía trabajar con él le querían cobrar por sus servicios: "¿Cuánto me van a pagar?, no lo puedo creer, me enoja", mencionó el actor, lo que hizo que varias personas comenzaran a criticarlo.

Eugenio Derbez está en la polémica por sus comentarios IG @ederbez

Eugenio Derbez intenta defenderse y genera más críticas

Aunque previamente habló un poco sobre el tema, dejando en claro que sólo querían "hacer chismes" con aquella entrevista del 2018, la noche de este 6 de octubre, el protagonista de "No se aceptan devoluciones" volvió aparecer en la plataforma de X, pues publicó un video en su cuenta en el que habló del trabajo y cómo fue que él consiguió un empleo en Televisa. A pesar de que aparentemente quería defenderse de los señalamientos, los usuarios nuevamente lo juzgaron debido a que omitió información.

El actor y director subió parte de una entrevista con Juanpa Zurita en la que contaba que después de no encontrar trabajo, decidió ir a Televisa a mostrar sus guiones y así convertirse en la persona que le daba empleo a la gente. Aunque presuntamente el objetivo era demostrar que Eugenio genera trabajos en el área del entretenimiento al ser creador de sus propios proyectos, muchos señalaron que omitió el hecho de que es hijo de Silvia Derbez, una actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano.

"A mí me cambió la vida que en lugar de pedir trabajo, ofrecí trabajo. Un día decidí que en lugar de pedir, iba a llevar yo un libreto a Televisa. Me junté con unos amigos que tenían unas ideas muy padres, nos juntamos, confiaron en mí, escribí un guión de televisión, y por primera vez llegué a Televisa y en lugar de pedir trabajo, llegué con un libreto bajo el brazo y dije 'les traigo esto'. En ese momento Juanpa se me abrieron las puertas del cielo y en ese momento me dieron mi primer oportunidad de tener mi propio programa", dijo en la conversación.

Tunden a Eugenio Derbez por comentarios sobre cómo conseguir el trabajo

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales despotricaron en su contra, porque en el extracto del video no menciona que su mamá había trabajado por muchos años en la televisora, por lo que consideran que ya tenía conexiones y poseía un privilegio. "Por qué usas el apellido de tu mamá en lugar de tu primer apellido? Tiene que ver con que tu madre era la actriz conocida?" y "Porque eres un nepo baby por eso fue fácil si soy yo sin conexiones sin familia de la industria y voy a televisa nomas me dirán 'Me encanto, te llamaremos' y solo robarían la idea", son algunos comentarios.

Eugenio Derbez es hijo de Silvia Derbez, una actriz que debutó en la época dorada de la cinematografía nacional y que trabajó con estrellas como Pedro Infante. Asimismo, fue una de las primeras estrellas de los melodramas en la pantalla chica, por lo que es considerada la "reina de las telenovelas". Aunque el actor y comediante ha manifestado que su madre no influyó en su carrera, muchas personas consideran que esto no es verdad del todo, pues tenía acceso a personas influyentes de la industria.

Silvia Derbez fue una actriz mexicana ce cine y televisión Foto: Especial

