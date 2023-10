Ella es la conductora de TV que posó en la revista del conejito del mes de octubre

La revista para caballeros más famosa del mundo brinda sorpresas para los millones de seguidores que en cada portada encuentran un sueño hecho realidad. Para la edición del mes de octubre no fue la excepción, puesto que una reconocida actriz, modelo y presentadora de TV, engalanó las páginas de la revista de conejito, algo que soñó desde que era muy joven cuando admiró a Cindy Crawford en las páginas de Playboy.

Sophia Ceraso, conductora del programa “Me la juego” que se transmite los viernes a las 19:00 horas por Telehit, luce un espectacular pictorial en las páginas de la publicación digital Playboy México & LATAM. En la entrevista que acompaña a sus fotografías, Sophia Ceraso reveló que su incursión en Playboy representa la realización de un sueño.

Cabe recordar la época dorada de esta publicación en Estados Unidos, cuando Hugh Hefner, su creador, organizaba las mejores fiestas para las celebridades, todo esto en la Mansión Playboy.

Con 33 años, Sophia conquista en la versión digital. Foto: Cortesía Playboy

Sophia habló en la publicación sobre sus inicios en el modelaje, la música y el mundo del espectáculo. También sobre su estilo de vida, con el que procura ser una mejor persona.

“Mi primer recuerdo de Playboy me remite a una portada que hizo Cindy Crawford, ¡tan hermosa ella, todo un icono de la belleza! Hay que remarcar que Playboy retrató a muchísimas más mujeres, todas muy hermosas. Siempre soñé con ser una de sus portadas y ese momento llegó”, indicó.

Sophia Ceraso nació en La Plata, Argentina. Foto: Cortesía Playboy

Consciente de que el todo implica estar bien de mente, cuerpo y espíritu, Sophia Ceraso reveló que la forma en que se habla a sí misma es importante para su crecimiento personal.

“Cuido muchísimo cómo me hablo, qué cosas me cuento y cómo me las cuento. Siempre digo: ‘cuando pensamos, estamos escuchando’", contó.