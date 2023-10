L-Pop: Aranza Ruiz muestra su lado más kpoper con "Indra" en esta serie K-Pop

El fenómeno K-pop crece cada vez más en México, siendo uno de los principales mercados de consumo de este fenómeno de Corea del Sur. Desde festivales, concierto tras concierto y ahora una nueva serie inspirada en la comunidad latina con "L-Pop" de Disney Plus.

Arantza Ruiz, actriz mexicana, es una de las protagonistas de "L-Pop" y en entrevista para El Heraldo de México nos platicó todos los detalles detrás de la creación de esta serie K-Pop, la naturaleza de su personaje y cómo se adentró a este fenómeno coreano que ha invadido México.

"L-Pop" ya está disponible en Disney Plus y cuenta con 12 episodios de media hora, Arantza asegura que es una forma de retratar a la comunidad, incluso a ella misma como fan de grupos como BLACKPINK, Itzy, NewJeans, Stray Kids, entre otros.

Arantza Ruiz se representa a sí misma en "L-Pop"

Arantza Ruiz, que también es fan del K-Pop nos habló sobre la producción de L-Pop y su personaje, la serie de Disney Plus no solo está inspirada en el fenómeno coreano, también muestra el otro lado de ser fan y la comunidad que se ha creado a partir de la música, los K-Dramas, el cuidado de la piel, entre otros.

La actriz llegó al K-Pop en medio de la pandemia, "BLACKPINK sacó su nuevo álbum y me llegó la canción de How You Like That... empecé a enfocarme en el grupo solamente y cuando ya supe todo, empecé a buscar más grupos. Sobre su personaje, "Indra" y como la representa nos contó que:

Siento que mi personaje en realidad me dio la oportunidad de ser muy yo

Aunque aclara que "Indra" es una joven que es fan del Hallyu en general, pues trabaja con la energía, es mística y habla de los astros. "Me sentí más representada, es que no solamente somos una cosa de 'ah los que escuchan K-Pop y bailan'... nos involucramos en la cultura completa".

No importa como sea tu personalidad, en BTS seguro hay alguien que te va a representar

Sobre "L-Pop" y la forma en que representa a la comunidad K-Pop, Arantza nos explica que "ya no somos un arquetipo de si eres kpoper solo escuchas esto, los conceptos que teníamos antes ya no podemos enfocarnos en eso..."

Creo que lo bonito del K-Pop en esta serie es que a pesar de que nos dividen en un personaje que puude representar a cada quien, somos muchas cosas

L-Pop representa al K-Pop como una comunidad, "todas esas cosas se dicen y se mencionan durante la serie, cómo nos reunimos para hacer cambios sociales, somos una comunidad poderosa". Aunque también aclaró que también presenta el otro lado, "sabemos que hay fans a los que se les bota la canica".

Arantza Ruiz también formó parte del performance de "L-Pop", pues se grabaron videos y canciones originales para la serie como cualquier idol K-Pop, además, aunque no está asegurada una segunda temporada, externó su deseo de ir a Corea y compartió que podría haber más invitados en la serie.