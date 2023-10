Eiza González y Mario Casas dan el siguiente paso en su relación al replicar "Tres metros sobre el cielo"

Después de que Eiza González y Mario Casas dejaran a todos con la boca abierta al destapar su presunto romance, varios medios de comunicación han comenzado a reportar que la pareja ya dio el siguiente paso en su relación y que hasta habrían replicado una escena de la famosa película "Tres metros sobre el cielo". Aunque los artistas no han confirmado nada aún, hay fuentes que aseguran que todo está fluyendo bien, y que son muy serios con su noviazgo.

La actriz mexicana es muy reservada con su vida privada, pues aunque se ha especulado que tuvo romances con diferentes galanes de Hollywood como Liam Hemswoth, Timothee Chalamet y Jason Momoa, la protagonista de "Ambulancia" no ha hablado al respecto. Ahora, la artista fue captado con Casas durante un viaje a Roma, en donde se les vio muy "acaramelados", ya que hubo abrazos y hasta besos, según las personas que estuvieron ahí.

Eiza González y Mario Casas estuvieron muy románticos en Roma IG @quiencom

Éste es el romántico gesto de Eiza González y Mario Casas

De acuerdo a algunas personas cercanas a la pareja esta "cita" no fue la primera, ya que aseguran que llevan alrededor de tres meses saliendo, por lo que la relación ya va muy avanzada, al grado de que la mamá de la actriz, Glenda Reyna, ya convive con el protagonista de "Tres metros sobre el cielo". Asimismo, Mario Casas habría llevado a Eiza a uno de sus lugares favoritos del país, Cantabria, en donde presuntamente tiene una lujosa residencia.

Como si esto fuera poco, la también modelo mexicana y el actor español habrían dado un paso en su relación, pues se dice que ambos se hicieron un tatuaje para conmemorar su amor. De acuerdo al perfil de Instagram de La Cuernis, Mario y Eiza estuvieron primero en Madrid, lugar en el que el histrión, de 37 años, habría pedido tatuar él mismo y a mano la inicial de su nombre en el brazo de su supuesta pareja, lo que recordó a la escena en donde Babi y Hache hacen lo mismo en “Tres metros sobre el cielo”.

Los actores se tatuaron para conmemorar su amor IG @lacuernis

Así se ve el tatuaje que Mario Casas le hizo a Eiza González

Según información que le llegó a la página, la actriz que se dio a conocer por "Lola, érase una vez" le hizo lo mismo al actor y le tatuó una E en el pecho, alado del corazón. A pesar de que la letra que la actriz le hizo a Casas no se ve, aparentemente González ya habría presumido su tatuaje en una sesión de fotos en Instagram, en las cuales mostró su look del Milan Fashion Week, sin embargo, la ilustración en su piel es tan pequeña que no se alcanza a distinguir.

Eiza González se tatuó una "M" en honor a Mario Casas IG @eizagonzalez

