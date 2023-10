Kevin Spacey fue hospitalizado de emergencia por un posible infarto

El actor estadounidense, Kevin Spacey, de 64 años de edad, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Uzbekistán debido a que experimentó el adormecimiento de su brazo izquierdo por varios segundos, por lo que se creía que estaba al borde de sufrir un ataque cardiaco, no obstante, se informó que luego de haber sido atendido por especialistas el protagonista de “House of Cards” fue dado de alta debido a que su corazón se encuentra en perfectas condiciones, sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto, por lo que se mantiene la preocupación en torno a la situación médica del histrión.

Tuvo que ser trasladado a un hospital Foto: Instagram kevinspacey

De acuerdo con información difundida en el portal digital del diario británico “The Daily Mail”, Kevin Spacey se encontraba en Uzbekistán debido a que asistió a un festival de cine y dicho incidente ocurrió el el pasado lunes 2 de octubre cuando el histrión estaba de visita en el Museo Afrasiyab y fue ahí comenzó a experimentar distintos síntomas que lo alertaron sobre un posible infarto, por lo que de inmediato tuvo que ser trasladado a la Clínica de Diagnóstico Innova donde fue sometido a distintos estudios.

El síntoma más alarmante que experimentó fue Kevin Spacey fue el adormecimiento de su brazo izquierdo por un lapso aproximado de ocho segundos, sin embargo, luego de ser evaluado por especialistas se determinó que su corazón se encontraba en perfectas condiciones por lo que pudo ser dado de alta, sin embargo, no se detalló el motivo por el que el protagonista de cintas como “Pay it Foward” y “The Negotiator” presentó estos malestares, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando se difunda información más detallada.

Kevin Spacey causó una gran preocupación entre sus fans. Foto: IG: kevinspacey

“Me hizo reflexionar”, comentó Kevin Spacey en su regreso público

Luego de haber sido dado de alta, Kevin Spacey tuvo la autorización de sus médicos para presentarse en el Festival Internacional de Cine de Tashkent donde señaló que su estado de salud se encontraba de manera “normal”, pero aseguró que se llevó un gran susto que lo hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida, por lo que hizo un atento llamado a sus seguidores.

“Esto me ha hecho reflexionar un momento sobre lo frágil y corta que es la vida humana, por eso, todos deberíamos vivir juntos y apoyarnos mutuamente”, comentó el actor, quien también dijo estar agradecido por el hecho de que este incidente no haya culminado en algo “más serio”.

Kevin Spacey dijo sentirse agradecido de que este incidente no tuviera consecuencias serias. Foto: IG: kevinspacey

Kevin Spacey retoma su vida tras ser absuelto de cargos por abuso sexual

Desde el 2017 el dos veces ganador de el Premio Oscar enfrentaba un total de nueve cargos por agresión sexual en Reino Unido, lo cual, fue un duro golpe para su carrera pues desde entonces no volvió a aparecer en ninguna producción, sin embargo, tras un largo juicio, el pasado mes de julio Kevin Spacey fue declarado no culpable de los cargos que enfrentaba en dicho país, por los que esta resolución de las autoridades le ha permitido retomar de a poco su vida dentro de la industria del espectáculo.

SIGUE LEYENDO:

Muere exreina de belleza a los 48 años tras fatal cirugía estética

Jorge Salinas habla de su extrema delgadez, este es el motivo de su actual aspecto físico