Así suena la canción “Hasta que el cuerpo aguante” de Mägo de Oz con banda y en voz del mismo Jose Andrëa

En una época en donde las fusiones de ritmos están de moda y entre más “loco” o imposible suenen es mejor, no podía faltar la propuesta de una popular canción de metal en mezcla con algo de regional mexicano, por lo que dos valientes se atrevieron a crear un tema de Mägo de Oz con banda sinaloense y el resultado está generando mucho de qué hablar.

Quien mejor para cantar los temas de la banda española que Jose Andrëa, el ex vocalista del grupo y lo hizo junto a La Refrescante Banda Aljibe, lo que presentaron en su colaboración fue la fusión del tema “Hasta que el cuerpo aguante", el resultado ha sido catalogado por sus fanáticos como algo “surrealista” y que nunca imaginaron tener.

“¿Que sería esta vida si no tuviéramos el valor de probar algo nuevo? Cuando me propusieron regrabar esta versión con @bandaaljibemx me pareció una increíble idea y una maravillosa forma de sentir un poquito más cerca de mi México querido. Hasta que el cuerpo aguante cabroneeeees”, escribió el vocalista en su cuenta oficial en Instagram junto a varias imágenes del momento en el que estuvieron trabajando.