Luz Elena González se luce al estilo de "Mujer bonita" en elegante vestido rojo: FOTOS

Una de las películas más recordadas de la década de los 90's es "Mujer Bonita" protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, quienes en la actualidad siguen siendo recordados como la pareja de ficción más icónica de la década; sin embargo, un detalle que es todo un referente para la cultura es el look en un elegante vestido rojo y de guantes blancos que llevó la actriz en su caracterización.

Es tanto el furor que muchas famosas lo han tomado como inspiración para armar sus looks, tal y como nos demostró Georgina Rodríguez al recrearlo hace unos meses, pero no ha sido la única en llevarlo. Ahora, la actriz mexicana Luz Elena González se convirtió en la sensación de la red al llevar un outfit de entallado vestido rojo con el que recreó el estilo de "Mujer Bonita", algo que le trajo cientos de halagos de sus fans.

Así se robó todas las miradas esta semana. (Foto: IG @luzelenaglezz)

En vestido rojo, Luz Elena González demuestra que los escotes no están peleados con la elegancia

La actriz, modelo, cantante y conductora de "Venga La Alegría" inició la semana robándose todos los reflectores, pues para presentar el matutino de TV Azteca llevó un elegante look que la hizo reafirmarse todavía más como un referente de la moda y el estilo. Para ello, apostó por el rojo como protagonista para mostrarse femenina, empoderada, elegante y muy poderosa en un bonito vestido del que merece la pena hablar a detalle.

Aunque este fue el atuendo con el que se presentó en el programa, fue por su cuenta oficial de Instagram donde compartió todos los detalles de su nueva cátedra de estilo. Y es que posó desde los foros y con la decoración de Día de Muertos para presumir un coqueto vestido rojo que destaca por una confección entallada, misma que es magnífica para resaltar el cuerpo, en este caso una figura en forma de reloj de arena.

¿Te gusta su look? (Foto: IG @luzelenaglezz)

Además de lo anterior, Luz Elena González demostró que los escotes nunca pasarán de moda y que son la alternativa perfecta para lucir elegante en un outfit tan radiante como este. Es por ello que en las fotos no solo destaca la confección ajustada, sino también un tipo corsé con escote profundo y en forma de corazón, mismo que se luce mejor que nunca gracias a unos delicados tirantes, una de las tendencias preferidas de moda.

De esta manera, la actriz y conductora renovó el ya tan clásico estilo de "Mujer bonita" y demostró que para causar furor no sólo se pueden llevar los famosos vestidos lenceros, sino también una apuesta más trendy como esta. Como era de esperarse su publicación recibió miles de me gustas y sus seguidores no dudaron en llenarla de elogios por lucir tan bella y elegante.

Complementó su look con tacones transparentes y con pedrería. (Foto: IG @luzelenaglezz)

"Luces hermosa"

"Reina"

"Eres lo más hermoso que la vida puede dar"

"Que belleza de mujer"

"Hermosísima dama de rojo", se lee en la red.

