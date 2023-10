Jimin de BTS se pone celoso al ver cómo Suga se acercó este idol de K-pop

Los integrantes de BTS son muy buenos amigos, así lo han demostrado a lo largo de estos 10 años en los que han estado en la industria. Su relación es tan unida que de repente suelen mostrar "celos" cuando ven que son cercanos a otros artistas del K-pop, como recientemente lo dejó en evidencia Jimin al momento de ver que Suga estaba a punto de hacer un vínculo con otro idol, con el que también tiene una buena relación.

Esta semana se liberó un capítulo más del programa "Suchwita", el cual conduce el rapero de Bangtan. Esta vez el invitado fue el integrante de SHINee, Taemin, quien se encuentra promocionando su cuarto álbum de estudio, por lo que fue a la emisión que se transmite por Youtube para hablar de su carrera. Sin embargo, nunca se imaginó que aparecería de sorpresa Jimin, el vocalista de la banda de k-pop, con el que también a formado un lazo muy especial.

Taemin convivió con Suga y Jimin YouTube @BTS

¿Jimin se puso celoso de Suga por culpa de Taemin?

El intérprete de "AMYGDALA" declaró que era su regalo reencontrarse con Jimin, ya que hay que recordar que Taemin conoció al cantante de BTS cuando realizaron un performance en 2016 durante el KBS Song Festival y desde ese momento comenzaron una buena amistad. Los artistas aprovecharon el momento juntos para recordar su actuación de aquellos años y lo complicado que había sido ensayar debido a sus apretadas agendas.

No obstante, la conversación fue fluyendo, y aunque en un principio el intérprete de "Like Crazy" se mostró nervioso, a medida de que iba tomando confianza hacía algunas bromas. El cantante, que en octubre cumplió 28 años, le hizo algunas bromas a Suga, especialmente cuando el rapero de Bangtan intentó explicar lo cercano que se estaba volviendo a Taemin; por lo que Jimin mencionó con risas que no creía que fueran así de cercanos por lo diferentes que son.

Así reacciona el ARMY a los celos de Jimin

Al ver la reacción y comentarios de Jimin, los integrantes del ARMY aseguraron que tal vez estaba celoso de sus amigos, pues Taemin y Suga estaban formando una relación cercana. No obstante, los fanáticos quedaron muy satisfechos con esta convivencia de los tres ídolos del K-pop, quienes dejaron ver que se llevan bien desde que se conocieron hace varios años.

SIGUE LEYENDO:

La fuerte pelea entre Jimin y Jungkook de BTS donde el maknae terminó llorando