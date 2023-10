"Cero solidaridad femenina": funan a Paola Rojas por subir foto a lado de Gerard Piqué

A pesar de ser muy querida por los internautas, este fin de semana, Paola Rojas incurrió en una acción que le costaría el aprecio de muchos de sus fans, quienes incluso amenazaron con dejarla de seguir, esto luego de que compartiera una peculiar foto en su cuenta oficial de Instagram, la cual rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle fuertes mensajes, calificándola incluso de incongruente con su discurso de sororidad.

Todo esto debido a que, la conductora de "Netas DIvinas" no tuvo reparo en compartir un carrete de imágenes en Instagram en las que sale acompañada de varias reconocidas personalidades, entre ellas un exfutbolista que sigue siendo el centro de los reflectores y no precisamente por sus hazañas, sino por todo el daño que le hizo a Shakira debido a su infidelidad, quien en lugar de llorar, decidió "facturar" a raíz de su ruptura.

La periodista se vio envuelta en un fuerte escándalo por un simple publicación en Instagram / IG: paolarojas

Paola Rojas publica foto a lado de Gerard Piqué y las redes estallan

A los pocos minutos de que Paola Rojas decidiera publicar la fotografía a lado de Gerard Piqué, imagen con la que comienza su galería, muchos usuarios comenzaron a explotar en contra de ella, al asegurar que no estaba siendo congruente con su discurso feminista al tomarse una pic con "el cucaracho mayor".

Además, muchos destacaron que dejarían de seguirla en redes sociales, pues con esta acción demostraba que no era solidaria con las mujeres, esto tomando en consideración todo lo que tuvo que enfrentar Shakira a raíz de su ruptura con Piqué, quien a meses de ser expuesto como un infiel, hizo pública su relación con Clara Chía, la tercera en discordia en su relación con la oriunda de Barranquilla, Colombia.

Estos son algunos de los comentarios con los que cancelaron a Paola Rojas / IG. paolarojas

Usuarios se ponen de lado de Shakira y cancelan a Paola Rojas

Hasta el momento, Paola Rojas no se ha manifestado respecto a su fotografía a lado de Piqué, aunque algunos de sus seguidores expusieron que se le estaba dando el peso que no tenía a esta imagen, pues al final del día, ambos son celebridades y es común que entre famosos se tomen fotos, independientemente si mantienen una amistad o no, algo que causó controversia, pues para la mayoría no tiene sentido fotografiarte con una persona que representa todo lo que repruebas en el género masculino.

Por ello, los comentarios peyorativos hacia Paola Rojas no tardaron en hacerse notar, siendo algunos de ellos mensajes como: "Cero solidaridad femenina"; "Todo bien menos la primer foto, o sea te pusieron el cuerno y ¿alabas o adoras a un tipejo que sobaja a las mujeres?"; "Te dejaré de seguir, ADIÓS"; "Pique le hizo lo mismo que te hicieron a tu, no creo que Shakira quisiera tomarse una foto con el Zague" y "Si opinamos lo mismo todas, hagamos resonancia dejar de seguirla".

A pesar de que ya hizo oficial su relación con Clara Chía, Gerard Piqué aún conserva fotografías con la colombiana en Instagram / IG: 3gerardpique

Cabe mencionar que, anteriormente, Paola Rojas habló en "Netas Divinas" de lo que opinaba de la canción que Shakira compuso con Bizarrap, destacando que, si bien empatizaba con la colombiana por la situación que estaba viviendo, estimaba que la intérprete no vislumbró los efectos que podría traer esta letra en sus hijos, algo que fue refutado por Consuelo Duval, quien aclaró que, al ella haber vivido una infidelidad con tres parejas, estaba segura de que, sus hijos no juzgaban a sus parejas por lo que ella despotricaba en contra de ellos, sino por las acciones que estos tomaron desde su papel de padres de familia.

