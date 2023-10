Raúl Sandoval fue detenido en el aeropuerto por acto terrorista

Raúl Sandoval fue detenido por las autoridades en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa, después de que el artista fuera sospechoso de un acto terrorista. El propio cantante tomó sus redes sociales para revelar cuáles fueron los motivos por los que la seguridad del lugar lo arrestó por unos minutos, acción que hizo que perdiera su vuelo a la Ciudad de México, sin embargo, fue una experiencia de la que aprendió y que seguramente no se volverá a repetir.

El ex integrante de la primera generación de La Academia se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán-General Rafael Buelna, para viajar a la Ciudad de México, en donde actualmente reside. Sin embargo, al pasar por el scanner del filtro de seguridad, los elementos le preguntaron si portaba algún explosivo, por lo que el intérprete, de 44 años, con su particular sentido del humor contestó que sí, que tenía una bomba, sin imaginar que estas palabras le traerían consecuencias graves.

Raúl Sandoval regresaba a la Ciudad de México cuando fue arrestado IG @raul_sandoval777

¿Por qué arrestaron a Raúl Sandoval en el aeropuerto?

De acuerdo a lo que platicó el propio intérprete de "No me compares", después de que hizo esta broma lo arrestaron inmediatamente, pues las autoridades activaron los protocolos pertinentes y fue custodiado por elementos de la Guardia Nacional. En ese momento, Sandoval fue objeto de investigación, ya que las autoridades estaban descartando que se tratara de un presunto acto terrorista, pues hay que recordar que en los aeropuertos hay un operativo en contra de estos artefactos.

En su cuenta de Instagram el cantante hizo un pequeño live, en el que contó cómo fue que lo arrestaron por decir que llevaba consigo una bomba. Durante la conversación, el también actor explicó que la investigación hizo que perdiera su vuelo hacia la Ciudad de México, por lo que tuvo que reprogramar este viaje. No obstante, después de algunos minutos, lo dejaron en libertad y tal parece que su "broma" no tuvo alguna repercusión.

El cantante dijo de broma que tenía una bomba IG @raul_sandoval777

Raúl Sandoval asegura que cometió un error

Ya a su llegada a la Ciudad de México, Raúl Sandoval contó a sus miles de seguidores que habían eliminado su video en el que platicó su experiencia al ser arrestado en el aeropuerto. "Lo de la bomba, sí fue verdad. Les tengo que contar. Ahorita hice un en vivo, seguramente muchos ya escucharon qué fue lo que pasó, lo subí y desapareció el video. No sé si también será ilegal contar la historia de lo qué pasó", mencionó el cantante, quien prometió que próximamente daría más detalles.

En tanto, el ex Académico admitió que fue una equivocación hacer esta clase de "chistes" en el aeropuerto y agregó que las autoridades están preparadas para este tipo de situaciones. "Cometí un gran error, en confianza y jugando dije la palabra mágica en el aeropuerto de Mazatlán y sí se activó un protocolo durísimo. Yo no sabía de ese protocolo, y está grueso, de verdad estamos seguros en los aeropuertos. Me fue de la rechingansia (sic)", destacó el artista tras su experiencia.

