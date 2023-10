Pato Levy venderá las cosas de Talina Fernández en un bazar para pagar su operación y por quedar en la ruina económica

A cuatro meses de la muerte de Talina Fernández su hijo menor, Patricio “Pato” Levy, fue hospitalizado de emergencia y ahora enfrenta una importante deuda a la que buscan poner fin vendiendo algunos de los artículos personales de la conductora en un bazar de la Ciudad de México. Debido a lo delicado de su estado, el también conductor necesita una costosa cirugía, aunque ha señalado que el pronóstico médico no ha sido favorable y podría quedarle poco tiempo de vida.

A través de redes sociales Pato Levy compartió un video en el que hace un llamado a los fans de la “Dama del buen decir” para asistir al bazar que se realizará en Polanco este sábado 28 de octubre, donde podrán a la venta algunos de los artículos que la conductora coleccionó durante toda su vida entre ellos ceniceros, ropa, muebles, premios, libros autografiados, vajillas y un sinfín de pequeñas piezas que por tantos años cuidó la también reportera y que ante su muerte pasaron a manos de sus hijos.

Hijos de Talina Fernández ponen en venta las cosas de la conductora. Foto: IG @talinafernandezoficial

En entrevista para el programa “Ventaneando”, el menor de los Levy habló sobre su reciente hospitalización por problemas en corazón y añadió que aún tiene pendiente la cuenta del nosocomio, así como una costosa cirugía. La venta de los artículos de su madre para solventar estos gastos ha dividido opiniones en redes sociales entre aquellos internautas que los apoyan y quienes expresaron su molestia al tratarse de una persona tan reconocida en el medio.

Pato Levy habla sobre su delicado estado de salud

Recientemente, Patricio Levy se mostró angustiado ante su estado de salud y en entrevista para TVNotas indicó que podría quedarle poco tiempo de vida. Detalló que fue hospitalizado debido a una arritmia y el pronóstico que ha recibido de los médicos no es alentador, motivo por el que ha sentido que es su madre quien lo llama.

“Dudo que dure mucho más tiempo aquí en la tierra. Me diagnosticaron una arritmia. Estoy muy mal. Creo que mi mamá me está llamando. Mi jefecita desea que estemos juntos en la misma fiesta”, añadió que su último deseo es emprender un viaje con sus hijos y espera cumplirlo cuanto antes: “Deseo llevar a mis hijos en un barco por Las Bahamas, según lo que me indican los médicos, no creo que me quede mucho tiempo”.

