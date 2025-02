Saúl Monreal rechaza alusión por iniciativa de reforma que busca eliminar el nepotismo electoral

Saúl Monreal Ávila, senador por el partido Morena, rechazó sentirse aludido por la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca eliminar el nepotismo electoral. El legislador morenista dijo su vocación siempre ha sido servir al país y estar en un proyecto de nación.

No, la verdad no. Yo lo he dicho en todas las entrevistas y también ha sido mi convicción de estar en el p royecto de nación y esto es parte de la Cuarta Transformación . En este momento, las circunstancias por tener un hermano gobernador están así, pues, digo, tendremos que asumirlo con mucha responsabilidad y con mucha seriedad porque mi vocación ha sido la de servicio”, comentó Saúl Monreal .

Señaló que cuando fue candidato al Senado se comprometió a ser un digno representante, preparado, y sobre todo que contribuya a esta Cuarta Transformación, por lo que asumir un cargo público no es un proyecto personal.

El senador Monreal Ávila deseó que se analice la iniciativa y se agreguen algunas excepciones, ya que existe casos en los que a pesar de que se tiene un familiar en un cargo público muchas veces no se recurre a sus familiares para buscar un apoyo y puso como ejemplo su carrera política.

En el caso de tu servidor yo he luchado durante 26 años, en toda mi trayectoria política nadie me ha puesto y menos por ser familiar, me lo he ganado, yo he estado en campañas pegando engomados, pegando los pendones, lonas. Siempre he estado trabajando. Mi vocación siempre ha sido así, me he preparado en la política, tengo maestría, doctorado. Fui dos veces presidente municipal de Fresnillo, fui diputado local, dirigente de partido”, relató.