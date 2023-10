Todos tenemos el poder de hacer que las cosas sucedan: Toni Torres

Bolivia, 1990. El incumplimiento de un contrato provocó que un concierto que presentaría Luis Miguel en la ciudad boliviana de Oruro, en el marco de su primera gira por Sudamérica, no se realizara. Pero las cosas empeoraron cuando, furioso, el empresario acusó al cantante mexicano con la Policía militar.

“En aquella época, estamos hablando de más de 30 años, no había teléfonos celulares. En el camino nos detiene la Policía Militar, se suben los militares y preguntan ‘¿quién es Luis Miguel?’ Le dije ‘tú no digas nada’, me bajé a tocar la puerta de un vecino para decirle quién era yo y que me permitiera hablar por teléfono con Marcelo Vargas, embajador en aquel entonces de México en Bolivia”, recuerda Toni Torres, profesional de las relaciones públicas con más de 40 años de experiencia.

Una de las primeras celebridades con las que trabajó Torres fue Chayanne. Foto: Facebook / Toni Torres

Tras horas de negociación entre las autoridades bolivianas y la representación mexicana, el convoy del cantante pudo seguir con su recorrido, pero esta es solo una de las anécdotas que la inspiró a escribir un libro en el que muestra cómo atreverse es la mejor manera de crecer.

“Aprendí de esa anécdota que, si el miedo me hubiese atrapado en ese momento, me hubiese paralizado, no hubiese resuelto las cosas y también aprendí que cuando uno tiene la seguridad de que puede lograr las cosas lo va a lograr”, detalla.

Cimentar la autoconfianza

Para Torres, el secreto del éxito de los grandes artistas radica en tener clara la meta a la que se quiere llegar y ser constante a pesar de las dificultades que suelen ser una constante en la vida.

“Nuestros pensamientos son los que nos atoran y nos anclan. La vida va a ponernos muchos desafíos, pero si uno está seguro de superar esos obstáculos, las cosas van a ser mucho más fáciles y como por arte de magia se van resolviendo.

La autora señala que ha aprendido importantes lecciones de las celebridades con las que ha trabajado. Foto: Facebook / Toni Torres

“Todo es posible cuando tienes todo muy claro, puedes llegar a donde quieres llegar. Para mí lo más importante es que creas en ti y que te aceptes y valores quién eres todos los días, que no te subestimes ni que los pensamientos de los demás o las opiniones de los demás te limiten a construir tus sueños”, explica.

Valorar las virtudes propias es esencial para la autora. Foto: Facebook / Toni Torres

Finalmente, Torres considera que convertirse en un agente de cambio positivo, resaltando los valores personales sin olvidar la identidad, es la meta a la que todas las personas deben aspirar, sin importar su campo de especialidad.

“Cuando tienes muy claro quién eres y confías en lo que puedes lograr hacer, no hay poder humano que te detenga”, concluyó.

