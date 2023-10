Además de Luis Miguel, estos famosos han tenido que pagar cuantiosas pensiones alimenticias

Nuevamente Luis Miguel está en el ojo del huracán, y esta vez no tiene nada que ver con su presencia en la boda de su hija Michelle, sino, debido a que se dio a conocer que “El Sol” ya pagó todo lo que le debía a sus hijos Miguel y Daniel a quienes tuvo con Aracely Arámbula.

Y es que trascendió que Luis Miguel ya pagó la cantidad de dinero que debía a sus hijos debido a la pensión alimenticia, sin embargo, incluso algunos aseguran que hasta adelantó pagos, pese a toda esta polémica, el intérprete de “México en la piel” no es el único que ha tenido este tipo de problemas pues hay una larga lista de famosos que no han cumplido su responsabilidad como padres y otros más que fueron obligados y que ahora pagan grandes cantidades de dinero.

Foto: IG @luismiguel

El Sol ya pagó lo que debía de la pensión de sus hijos

Luego que se diera a conocer la nueva ley en la que deudores alimentarios no podrán salir del país, muchas famosas y mujeres en general lo han celebrado, esto debido a que de una u otra manera forzarán al padre de sus hijos a cumplir con la obligación que les corresponde.

Una de las más felices, fue la actriz Michelle Vieth quien no ha tenido muy buena suerte en el amor, ya que aunque tuvo dos matrimonios, ninguno de ellos funcionó y lo peor es que, ninguno de los padres de sus hijos pagan una pensión alimenticia.

Y es que hace algunos meses circuló la información que aunque Vieth llegó a un acuerdo sigue negociando por este derecho para sus hijos: “Yo estoy en acuerdo con los padres de mis hijos. En el momento que se termine o se llegue a un acuerdo, ya les compartiré, pero hasta el día de hoy seguimos negociando”.

Otra de las famosas que ha causado polémica en los últimos meses al denunciar que su expareja y padre de su hijo Leonel no paga una pensión alimenticia es Ferka Quiroz.

Y es que en varias ocasiones, Ferka ha denunciado a través de redes sociales que si no deja ver a Christian Estrada al hijo que tienen en común es por que, él no ayuda económicamente en nada a la actriz, incluso recientemente recordó la vez que el modelo robó los ahorros de su pequeño hijo.

Pese a que la actriz y modelo brasileña tiene una muy buena relación con los abuelos de su hija, pues ella siempre ha hecho público que son ellos quienes la apoyan con los gastos de su hija, hasta hace unos meses Natalia Subtil reveló que Sergio Mayer Mori no paga una manutención.

“Los abuelos me ayudan con los gastos de la escuela y lo demás yo lo pagó. Él no me contesta en WhatsApp, yo hablo sola”. dijo Natalia para DPM