Muere Jake Abraham, actor de “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, a los 56 años

La mañana de este lunes 2 de octubre se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor británico, Jake Abraham, quien es mundialmente conocido por haberle dado vida al personaje de “Dean” en la famosa cinta de “Lock, Stock and Two Smocking Barrels” y según reportan, el histrión de 56 años perdió la vida debido a complicaciones de cáncer de próstata, enfermedad con la que luchaba desde hace algunos meses, por lo que esta desafortunada noticia ha causado una gran conmoción en el interior de la industria del espectáculo inglesa.

La noticia del desafortunado fallecimiento se dio a conocer a través del portal del diario británico de “The Guardian” donde también se informó que Jake Abraham se enteró que padecía cáncer desde principios de año, pero fue en julio cuando hizo pública la noticia y en aquel entonces el histrión indicó que se sometería a cuidados paliativos debido a que dicha enfermedad había hecho metástasis y presentaba tumores en distintas zonas de su cuerpo como la columna, la cadera y en la vejiga.

Jake Abraham se enteró "demasiado tarde" de que tenía cáncer. Foto: PolyGram

Además de ser uno de los torpes ladrones en “Lock, Stock and Two Smocking Barrels”, Jake Abraham también brilló en otras producciones como "Mean Machine" y "Formula 51", además, en la pantalla chica su trabajo en GBH de Channel 4 también será recordada como uno de sus mejores trabajos actorales.

“Solo hay que esperar el día”, comentó Abraham en una de sus últimas entrevistas

Hace unos meses atrás, Jake Abraham ofreció una entrevista para el Liverpool Echo en la que detalló que antes de recibir el fatal diagnóstico pasó varios meses enfermo en los que presentaba dolores intensos y falta de energía, así como otras molestias, sin embargo, señaló que no dejó de trabajar y solo acudió al médico hasta que un día expulsó sangre en la orina.

Luego de haber acudido al médico, el actor recibió el desafortunado diagnóstico de que tenía cáncer de próstata y refirió que los especialistas le indicaron que dicha enfermedad pudo haber estado en su cuerpo desde hace cuatro años atrás, por lo que en aquel entonces hizo un atento llamado para que todos los hombres acudan de forma esporádica a realizarse los estudios pertinentes y así detectar este padecimiento de forma oportuna.

“Creo que la mayoría de los hombres adoptamos la actitud de ‘oh, seguiré adelante’ y bueno, ahora soy un paliativo, me enteré muy tarde de mi enfermedad y no hay nada que puedan hacer por mí, lo tengo ahora y solo tengo que esperar el día” fueron las duras palabras de Jake Abraham en una de las últimas entrevistas que ofreció para el medio antes referido en la que también confesó que es aterrador esperar su propia muerte, pero señaló que aprovecharía el tiempo que le quedara disfrutando al máximo a su familia.

Como se dijo antes, la muerte del querido actor nacido en Liverpool en el año de 1967 causó una gran conmoción al interior de la farándula británica donde actores, directores y hasta en las redes sociales de distintos recintos en los que actuó Jake Abraham han lamentado esta gran pérdida para la industria del espectáculo.

