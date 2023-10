Asesinan a querido cantante de música tropical en las calles de Colombia

El pasado fin de semana la industria del espectáculo en Colombia se vistió de luto debido a que se reportó el trágico asesinato del cantante, músico y compositor de origen cubano, Tirso Duarte, quien era una de las máximas figuras del género conocido como Timba y según reportes de las autoridades locales, “El Ángel Negro”, como también se le conocía, perdió la vida luego de haber sufrido severas agresiones físicas provocadas con armas contundentes y punzocortantes, por lo que este caso ha causado una gran conmoción en el gremio artístico y ya le ha dado la vuelta al mundo.

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el brutal ataque del que fue víctima Tirso Duarte habría ocurrido durante las primeras horas del pasado viernes 29 de septiembre y fue un par de horas más tarde cuando elementos de la policía de Tumaco, Nariño hallaron al cantante el estado crítico en plena vía pública, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital de Pasto, la capital de Nariño donde pese a ser atendido por especialistas falleció horas más tarde.

Las lesiones que le arrebataron la vida a Tirso Duarte

A través de un comunicado firmado por el comandante de la Policía de Nariño, coronel Wilson Siza, se detalló que, al momento de ser hallado por elementos de la corporación antes mencionada, el cantante Tirso Duarte presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una herida en el tórax hecha con un arma cortopunzante y debido a la gravedad de estas el también compositor falleció horas más tarde.

Hasta el momento, se desconoce quién o quiénes fueron los autores de esta brutal agresión contra Tirso Duarte, sin embargo, las autoridades colombianas ya iniciaron una investigación para poder esclarecer los hechos y castigar a quien o quienes resulten responsables de este asesinato que ha conmocionado a toda la industria del espectáculo.

Tirso Duarte hizo una extraña publicación antes de ser asesinato

Durante los últimos meses Tirso Duarte había disminuido drásticamente su actividad en redes sociales, sin embargo, un día antes de haber sido asesinado realizó una publicación que ha dado mucho de qué hablar pues en ella habría predicho su muerte, no obstante, sus fans aseguran que su perfil fue hackeado y que dicho post lo habrían realizado sus verdugos, pero se espera que este hecho también forme parte de las investigaciones policiales.

“Me mataron, pero no me morí, jajajajaja, no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo que eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo…” es el texto que se puede leer en la última publicación realizada por Tirso Duarte.

¿Quién era Tirso Duarte?

Tirso Duarte era cantante, pianista, arreglista y compositor, era originario de Cuba, sin embargo, desde hace más de una década radicaba el Colombia donde su música lo hizo alcanzar altos niveles de popularidad dentro de la escena musical del género conocido como Timba.

Algunos de los temas más conocidos de Tirso Duarte son “A lo loco Titi”, “Un mal Sueño”, “Déjala que corra” y “Pa’ Cali” canción en el que deja en claro todo el cariño que le tiene a la tierra colombiana. El cantante tenía 45 años de edad, se sabe que estaba casado y que tiene al menos un hijo llamado Tirso Yerandi, quien ha pedido ayuda en redes sociales para poder trasladarse a Colombia para despedir a su padre, a quien según indicó, no veía desde hace siete años.

