Ferka lanza duro mensaje a Mayte Carranco, la exnovia de Jorge Loza, tras acusarlo de infiel

El romance entre María Fernanda Quiroz y Jorge Losa los convirtió en blanco de la polémica mientras participaron en “La Casa de los Famosos México”, algo que no se detiene para la pareja ya que esta vez Mayte Carranco, ex del actor español, dio a entender que éste le habría sido infiel con Ferka. La modelo no dudó en defenderse y envió un contundente mensaje en el que pide un alto a las “intrigas” aclarando lo que ocurrió entre ellos en aquel momento.

Aunque fans del polémico reality show, en el que Wendy Guevara se coronó como ganador, acusaron a Ferka y Jorge Losa de usar su relación como una estrategia para conservar su lugar a su salida demostraron estar más enamorados que nunca y confirmaron que tenían una relación. Aunque esto no evitó que fueran blanco de controversia, pues la conductora Mayte Carranco dejo ver que el actor la habría engañado con la modelo mientras fueron pareja en “Las estrellas bailan en Hoy”.

Ferka defiende su relación con Jorge Losa y envía mensaje a Mayte Carranco. Foto: IG @maytecarranco

¿Qué dijo Mayte Carranco?

La conductora de “Cuéntamelo ya!” participa en la nueva temporada del reality del matutino, en donde fue cuestionada sobre la supuesta infidelidad de Losa, con quien tuvo una relación por tres años. Detalló que la amistad que tenía con Ferka nunca le pareció “normal” ya que la química entre ellos durante el baile era evidente, algo por lo que también surgieron rumores de un romance en aquel momento.

“Para mí ya es un tema cerrado, ciclo cerrado totalmente. Me sentí no respetada, no cuidada y no protegida. Es importante saber retirarte a tiempo de cualquier persona, situación o lugar (…) Sí me sentí engañada, más bien no respetada. Les deseo lo mejor que Dios los bendiga. Se fue infiel a él mismo, porque yo hice lo correcto”, dijo.

Mayte Carranco señala a Jorge Losa de serle infiel con Ferka. Foto: IG @maytecarranco

“Yo no soy ese tipo de mujer”, Ferka responde

A través de un live en su cuenta de Instagram y en un encuentro con la prensa retomado por el periodista Edén Dorantes para su canal de YouTube, María Fernanda Quiroz no dudó en defenderse y puntualizó que en aquel momento sólo tenía una buena amistad con Jorge Losa, quien también significó un gran apoyo para ella ya que enfrentaba el conflicto legal con su expareja, Christian Estrada.

“Lo único que yo le tengo que decir a Mayte Carranco es que hay que ser congruentes con las palabras porque si estás contenta con tú aquí y ahora, con tu presente y todo está superado, quedó en el atrás y no hablas de esos momentos, de esas personas (…) A mí ese muertito no me lo van a cargar. Está padre el chismecito y entiendo que como no tienen otra cosa más que ofrecer y el baile no les está saliendo bien, pues entonces tengan que hablar de otras personas. Lo único es que sí quiero comentar que yo no me meto en relaciones, yo no soy este dio de mujer, yo respeto mucho mi compañero, en ese momento era de trabajo”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

El microbikini morado con el que Ferka enamora hasta a los “haters” que critican su vida

El microbikini negro con el que Ferka reventó la tendencia del verano 2023 | FOTOS