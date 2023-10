Dayanara Torres reveló si sueña en volver a casarse

Dayanara Torres está pasando un momento muy particular de su vida y es que la modelo de 48 años decidió estar un gran tiempo de su vida solera y no apurar nada ya que está muy bien sola. "No me tienes que presentar a nadie. Yo estoy feliz, estoy disfrutando este momento. Me siento contenta, creo que hice lo que tenía que hacer" asegura Torres.

El casamiento para la ex Miss Universo no se encuentra en sus planes no solo porque hoy este sola sino porque por primera vez en su vida se está dedicando a ella. De hecho, una de sus parejas fue la que la llevo a tomar esta decisión "me ayudó mucho a crecer, a confiar más en mí y en mi talento. Es una persona que siempre me quería ver brillar", dice sobre su ex.

Dayanara Torres. Fuente: Instagram @dayanarapr

La gran decisión que tomo Dayanara Torres

Dayanara Torres es autora del libro Casada conmigo —donde cuenta cómo sanó después de su doloroso divorcio de Marc Anthony, quien poco después de su ruptura se casó con Jennifer López— ha vivido varias desilusiones en el amor que la han marcado de por vida y por ahí debe ser que prefiere la solería.

De hecho, la actriz que no quiere casarse de nuevo, mientras peleaba contra el cáncer de piel, rompió su compromiso con el ejecutivo de Marvel Studios Louis D'Esposito después que este le dijo que no se sentía listo para acompañarla durante su enfermedad y por ende, le rompió el corazón.

Dayanara Torres. Fuente: Instagram @dayanarapr

Es por eso que Dayanara Torres dice: "A veces me digo: 'Ya ese momento lo viví'. Cuando una es pequeña vive con esa ilusión y después no resultó para nada. No es una prioridad para mí", dice sobre el matrimonio. "Pienso mejor que sea la persona correcta, con esa persona ser feliz, disfrutar de la vida, viajar, crecer, donde me sienta siempre querida, que no me sienta sola. Creo que todo eso existe, pero no necesariamente tiene que haber un matrimonio para uno ser feliz con una pareja".

