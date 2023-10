Sophie Turner y Priyanka Chopra se bloquean en Instagram: ¿Qué pasó entre las ex cuñadas?

Durante los últimos siete años, Sophie Turner y Priyanka Chopra han sido inseparables. Es más, su amistad se hizo icónica cuando disfrutaron juntas del retorno de los Jonas Brothers a los escenarios. En cada uno de los conciertos de sus esposos, el momento más esperado era verlas bailar y cantar juntas. Sin embargo, todo parece indicar que su amistad llegó a su fin tras el divorcio de Sophie y Joe Jonas.

La separación de los artistas causó mucho asombro entre los fans, ya que parecían la pareja perfecta, pero todo terminó en una guerra mediática sin precedentes. Y es que la actriz británica denunció a su exmarido por "secuestrar" a las pequeñas en Estados Unidos, escondiéndoles el pasaporte e impidiendo que viajaran a Reino Unido, donde trabaja y reside actualmente.

El fin del matrimonio entre Sophie Turner y Joe Jonas ha generado una gran pelea en la familia. | Crédito: Archivo.

Días después de la noticia, parece ser que los intérpretes habrían llegado a un acuerdo por la custodia de sus pequeñas, Willa y Delphine. Con esta solución, Sophie Turner podrá poner punto y final a todo lo relacionado con su expareja. Sin embargo, parece que la actriz de “Juego de Tronos” ha decidido deshacerse de todo lo relacionado con la familia Jonas en redes sociales. Según el medio TMZ, Sophie Turner había dejado de seguir en redes sociales a su excuñada Priyanka Chopra, la mujer de Nick Jonas.

Por su parte, la actriz india también ha decidido dejar de seguir a la ex esposa de su cuñado Joe Jonas. Esta decisión ha dejado sin palabras a gran parte de los seguidores de las artistas, ya que las actrices siempre habían demostrado tener una relación excepcional. Durante todos estos años, Turner y Chopra se dejaron ver en numerosos eventos juntas e incluso la exactriz de Bollywood fue dama de honor en la boda de Sophie Turner y Joe Jonas en 2019.

Las actrices se dejaron de seguir en Instagram y sin duda, esto ha causado revuelo entre los fans. | Crédito: Instagram.

Pero no todo termina aquí, al parecer existiría una rencilla mayor entre Turner y Chopra, ya que la recordada ‘Sansa Stark’ no ha eliminado de sus contactos, ni a su ex marido Joe Jonas, ni a sus dos hermanos, Nick y Kevin. Tampoco ha dejado de seguir a la mujer de este último. Sin duda, este detalle curioso ha dejado a los fans con muchas intrigas. Probablemente, pronto nos enteremos de lo que ha sucedido entre las actrices que las ha llevado a eliminarse de las redes sociales y dejar su amistad en el olvido.

