Muere querida exparticipante de Miss Mundo a los 26 años tras padecer una terrible enfermedad

La industria del espectáculo internacional nuevamente se vistió de luto debido a que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la modelo uruguaya y exparticipante de Miss Mundo, Sherika de Armas a los 26 años de edad. La desafortunada noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales donde se detalló que la exreina de belleza perdió la vida por consecuencias de cáncer de cuello uterino, enfermedad con la que luchaba desde hace dos años aproximadamente.

La noticia del lamentable fallecimiento de Sherika de Armas fue confirmada a través su cuenta de Instagram y en dicho texto firmado por su familia se detalló que la modelo murió en compañía de sus seres queridos más cercanos: “Sherika partió en paz, rodeada del amor de su familia y amigos. Siempre estará en nuestros corazones” fue el breve texto escrito por la familia de la también empresaria, cuyo perfil de la referida aplicación fue eliminado horas después de que se confirmara su deceso.

Es importante señalar que, distintos medios uruguayos señalan que el fallecimiento de la modelo ocurrió el pasado miércoles 11 de octubre, no obstante, la familia decidió esperar unos días antes de confirmar la noticia que estremeció a toda la industria del espectáculo.

“De las mujeres más hermosas que he conocido”, así despiden a Sherika de Armas

Luego de que se confirmara la muerte de la modelo de tan solo 26 años de edad, la Miss Uruguay reinante, Carla Romero, escribió un texto para despedir a su colega, con quien se supo sostenía una amistad más que cercana y para despedirla le dedicó unas emotivas palabras en las que dejó en claro que su belleza interior era mucho mayor a la física.

“Amiga. Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida, por fuera es obvio, pero por dentro no lo imaginan. No soy de compartir este tipo de momentos en redes, pero ya todos lo saben… quédense con este mensaje” fue el texto escrito por Carla Romero.

¿Quién era Sherika de Armas?

Sherika de Armas Elías era una modelo originaria de Montevideo, Uruguay que, de acuerdo con sus propias palabras desde siempre tuvo el sueño e intención de brillar en el mundo de las pasarelas, lo cual, gracias a sus cualidades naturales y a su gran determinación consiguió siendo muy joven pues desde su adolescencia comenzó a destacar en distintos certámenes de belleza, los cuales la llevaron a ser elegida como Miss Uruguay en el 2015 y en ese mismo año representó a su país en Miss Mundo.

La modelo uruguaya tenía tan solo 18 años cuando representó a su país en el Miss Mundo 2015, certamen realizado en Sanya, China y pese a que no logró quedarse con la corona su talento y simpatía la hicieron ganarse el corazón del público, por lo que a su regreso a su país ya era una de las celebridades más queridas del momento.

Tras su saltó a la fama, Sherika de Armas se mantuvo trabajando dentro del modelaje, además, coqueteó con otras ramas de la industria del espectáculo y también incursionó en el ámbito empresarial pues montó un estudio de maquillaje donde ofrecía distintos servicios.

Como se mencionó antes, Sherika de Armas fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino hace aproximadamente dos años y en más de una ocasión realizó distintas publicaciones en Instagram donde habló sobre su intensa lucha contra este padecimiento que finalmente le arrebató la vida a los 26 años de edad.

