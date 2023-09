Exreina de baile usa estola mexicana en Estados Unidos y le prohíben coronar a su sucesora

Kayleigh Craddock, una exreina del baile de bienvenida de su secundaria en Texas, ya no podrá coronar a su sucesora. ¿La razón? "No cumplió con los códigos de ética" al utilizar una estola mexicana (una prenda que se pone sobre los hombros) cuando acudió a la ceremonia de graduación en el mes de mayo. Pese a ello, la joven aseguró que quería compartir su cultura y expresó que se siente orgullosa de su origen mexicano.

La estudiante fue coronada como la reina del baile de bienvenida en Brazosport High School en Freeport en Texas. Su madre, la señora Cynthia Vásquez, le comentó a la cadena CNN que Kayleigh estaba muy emocionada por regresar a su escuela y coronar a su sucesora. Sin embargo, su familia recibió una llamada telefónica en el que el director de la institución le decía que la joven ya no era bienvenida porque utilizó la prenda mexicana en la graduación.

Tras usar la prenda, la estudiante no fue bienvendida en la institución: Foto: Plataforma X (@JanelleKHOU)

Lo califican como una "insubordinación"

Por medio de un comunicado, el Distrito Escolar Independiente de Brazosport aseguró que le habían pedido a la alumna el "seguir las pautas de vestimenta y se negó". Incluso, calificaron como un acto de "insubordinación" el hecho de que la graduada utilizara esa prenda.

Sin embargo, al parecer, a la joven no le informaron que no podía utilizar precisamente esa estola, ya que la exalumna explicó que si le hubieran dicho que no podía llevarla, simplemente no la habría portado en el momento de la celebración. Eso sí, comentó que se siente muy orgullosa de ser mexicana.

"Amo ser mexicana y siempre lo estaré": Kayleigh

Kayleigh aseguró que ama ser mexicana. Foto: Foto: Plataforma X (@JanelleKHOU)

Pese a que no la dejaron coronar a su sucesora, Kayleigh Craddock expresó que se siente orgullosa de haber utilizado la estola mexicana al aceptar su diploma. En este sentido, agregó que lo que buscaba era presentar a su cultura y que siempre estará orgullosa de la misma.

"Quería representar mi cultura. Amo ser mexicana y siempre estaré orgullosa", expresó la estudiante.

